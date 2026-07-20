深水埗女子涉非法摆卖拒截 挥折刀兼咬伤食环职员 涉藏攻击性武器等4罪被捕

深水埗发生袭击公职人员事件。一名66岁姓谢女子昨晚（19日）在大南街一带涉非法摆卖，其间受查拒绝合作，手持一把约12厘米长的折刀挥舞，并咬伤一名食环署警员。警方接报到场拘捕谢妇，她涉嫌「阻碍公职人员执行职务」、「藏有攻击性武器」、「袭击致造成身体伤害」及「未能出示身份证明文件」，现正被扣留调查。

案件发生于昨晚7时06分，大南街315号对开，5名食环署职员在上指进行反非法摆卖行动，期间上前向谢妇采取执法行动。谢妇企图逃走，但被食环署职员拦截。突然间谢妇从她的腰包中拎出一把长约12厘米的水果刀，并用右手挥舞。其中35岁姓余食环署人员与同袍随即制服谢妇，过程中谢妇咬伤余男右手臂致流血，其后食环署职员报警。

警员接报到场处理，涉案女子向在场人员表示颈部红肿及手指擦伤；而遇袭食环署人员则右手臂受伤。两人均清醒，由救护车送往明爱医院治理。

警方经初步调查后，以涉嫌「阻碍公职人员执行职务」、「藏有攻击性武器」、「袭击致造成身体伤害」及「未能出示身分证明文件」，拘捕谢妇，她现正被扣留调查。

案件交由警方进一步跟进，调查事件经过及涉案折刀是否涉及其他用途。