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筲箕湾停水︱清晨完成维修再揭喉管接驳渗漏 水务署：目标2小时完工尽快恢复供水

突发
更新时间：07:59 2026-07-20 HKT
发布时间：07:59 2026-07-20 HKT

筲箕湾一带由昨日（19日）清晨近6时起暂停食水供应，水务署在筲箕湾道与新城街交界发现有食水管道破裂渗漏导致事故，并进行紧急维修工程。至今晨（20日）约6时，水务署指经工程团队抢修后，筲箕湾道与新城街交界的紧急水管维修工程已于今早5时30分完成。惟在恢复供水后，水务署又指工程团队发现喉管的接驳位置出现渗漏情况，并正全力修补，目标在两小时完成工程并尽快恢复食水供应。

水务署在facebook专页「滴惜仔」指出，就筲箕湾道与新城街交界的紧急水管维修工程，由于维修工程的地下空间狭窄，而旁边亦有一些地下公用设施需做临时保护措施，加上维修工程需将整段老旧喉管移除，因而增加了工程的难度及需要的工程时间，导致完成工程的时间比原先估计较长。

该署最初指紧急维修工于今日清晨5时30分完成，待工程团队冲洗喉管后，预计筲箕湾一带的食水供应会于凌晨约6时起陆续恢复正常。惟其后在一度恢复供水后，水务署工程团队又发现喉管的接驳位置出现渗漏情况。署方指正全力修补，目标在两小时完成工程并尽快恢复食水供应。

署方表示会继续提供临时供水点并密切监察其状况，确保有足够的水车及水箱，直至用户的食水供应恢复正常。该署亦会继续与东区民政处、区议员及关爱队紧密联系，为受影响的市民及商户提供适切的支援。就事件为市民带来不便，署方表示深感抱歉。

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