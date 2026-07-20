Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯决赛前葵涌截获毒品快餐车 婴儿座椅藏56包大麻及可卡因 男司机被捕

突发
更新时间：05:51 2026-07-20 HKT
发布时间：05:51 2026-07-20 HKT

世界杯决赛举行前，警方在葵涌截获一辆怀疑「毒品快餐车」。新界南总区警员今日（20日）凌晨在青葵公路巡逻期间，发现一辆私家车左摇右摆、行车不稳，遂将车截停调查。警员其后在车内婴儿座椅及司机位附近检获大量怀疑毒品，包括56小包大麻、大麻糖、大麻油、大麻曲奇及怀疑可卡因，38岁男司机涉嫌「毒后驾驶」、「藏有危险药物」及「贩运危险药物」被捕。据悉，疑犯原定趁世界杯决赛开赛前，前往葵荃区酒吧派送毒品。

案件发生于今日凌晨，新界南总区人员在青葵公路往荃湾方向巡逻期间，留意到一辆私家车沿快线行驶时左摇右摆，怀疑司机受药物影响或精神状态有异，于是尾随至往荃湾支路位置将车截停。

警员接触38岁男司机时，发现他神色慌张、形迹可疑，经查核后更揭发其驾驶执照已逾期约一年。人员随即搜查车辆，首先在车内一个婴儿安全座椅发现胶袋，内藏大量怀疑毒品，其后再于司机座位下方搜出另一批怀疑毒品。

警方其后召来警犬队到场，由缉毒犬协助仔细搜查车厢，最终未有再发现其他毒品。

行动中，警方共检获56小包、每包约3.5克怀疑大麻，以及一批大麻糖、大麻油、大麻曲奇，另有6包怀疑可卡因，毒品总值仍有待点算。

涉案38岁男司机涉嫌「毒后驾驶」、「藏有危险药物」及「贩运危险药物」被捕，现正被扣留调查。

据了解，今日适逢世界杯决赛举行，警方相信疑犯原本打算前往葵荃区多间酒吧派送毒品，藉球迷聚集观赛期间增加销售，惟未抵达目的地已遭警方截获。

现场可见，多名警员在路面封锁涉案私家车搜证，警犬亦奉召到场协助搜索车厢，涉案男子一度被黑布蒙头带返警署，案件由新界南总区人员继续跟进调查。

最Hit
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
时事热话
18小时前
塔斯汀有员工在外卖贴辱骂字句，骂半夜点餐的消费者。
顾客半夜点外卖被贴辱骂字句 塔斯汀赔钱兼炒员工
即时中国
10小时前
世界杯2026｜西班牙时隔16年再夺标 十人阿根廷卫冕梦碎。路透社
世界杯2026｜西班牙时隔16年再夺标 十人阿根廷卫冕梦碎
足球世界
3小时前
蔡少芬一家五口游贵州 13岁次女越来越靓五官神复制视后妈妈 身高暴升几乎跟张晋平头
蔡少芬一家五口游贵州  13岁次女越来越靓五官神复制视后妈妈  身高暴升几乎跟张晋平头
影视圈
13小时前
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
影视圈
10小时前
打风？天文台：低压区周中逐渐发展 较大机会进入南海中北部 四大AI模型一致料周六打到嚟香港！
社会
18小时前
港人月薪$1.2万+6天工作惹议？失业多月终重投市场 网民反应两极：有工返已经好好 VS 万二蚊点生存？
港人月薪$1.2万+6天工作惹议？失业多月终重投市场 网民反应两极：有工返已经好好 VS 万二蚊点生存？
生活百科
18小时前
72岁曾智华家居意外后脑碰地惊变「独眼龙」 卖股票做眼科手术大呻「条数几重锤」 张文新梁继璋等送祝福｜Juicy叮
72岁曾智华家居意外后脑碰地惊变「独眼龙」 卖股票做眼科手术大呻「条数几重锤」 张文新梁继璋等送祝福｜Juicy叮
时事热话
7小时前
命运齿轮转动 美斯耶马跨越16年宿命交锋 阿根廷西班牙决战巅峰。
世界杯2026·预告｜一张相交织命运 美斯耶马跨越19年宿命对决 阿根廷西班牙决战巅峰
足球世界
15小时前
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
生活百科
21小时前