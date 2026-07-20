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世界杯决赛前葵涌截毒品快餐车　婴儿座椅藏56包大麻及可卡因　38岁男司机被捕

突发
更新时间：05:51 2026-07-20 HKT
发布时间：05:51 2026-07-20 HKT

世界杯决赛举行前夕，警方在葵涌截获一辆怀疑「毒品快餐车」。新界南总区警员今日（20日）凌晨在青葵公路巡逻期间，发现一辆私家车左摇右摆、行车不稳，遂将车截停调查。警员其后在车内婴儿座椅及司机位附近检获大量怀疑毒品，包括56小包大麻、大麻糖、大麻油、大麻曲奇及怀疑可卡因，38岁男司机涉嫌「毒后驾驶」、「藏有危险药物」及「贩运危险药物」被捕。据悉，疑犯原定趁世界杯决赛开赛前，前往葵荃区酒吧派送毒品。

案件发生于今日凌晨，新界南总区人员在青葵公路往荃湾方向巡逻期间，留意到一辆私家车沿快线行驶时左摇右摆，怀疑司机受药物影响或精神状态有异，于是尾随至往荃湾支路位置将车截停。

警员接触38岁男司机时，发现他神色慌张、形迹可疑，经查核后更揭发其驾驶执照已逾期约一年。人员随即搜查车辆，首先在车内一个婴儿安全座椅发现胶袋，内藏大量怀疑毒品，其后再于司机座位下方搜出另一批怀疑毒品。

警方其后召来警犬队到场，由缉毒犬协助仔细搜查车厢，最终未有再发现其他毒品。

行动中，警方共检获56小包、每包约3.5克怀疑大麻，以及一批大麻糖、大麻油、大麻曲奇，另有6包怀疑可卡因，毒品总值仍有待点算。

涉案38岁男司机涉嫌「毒后驾驶」、「藏有危险药物」及「贩运危险药物」被捕，现正被扣留调查。

据了解，今日适逢世界杯决赛举行，警方相信疑犯原本打算前往葵荃区多间酒吧派送毒品，藉球迷聚集观赛期间增加销售，惟未抵达目的地已遭警方截获。

现场可见，多名警员在路面封锁涉案私家车搜证，警犬亦奉召到场协助搜索车厢，涉案男子一度被黑布蒙头带返警署，案件由新界南总区人员继续跟进调查。

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