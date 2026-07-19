有片｜将军澳海天晋住户玩镭射笔射公园 专瞄准狗只惹居民恐慌

镭射笔具危险性，不当使用有机会损害眼睛。有网民于社交平台发文，指早前带爱犬到将军澳海天晋对开的公园散步时，突然有单位住户使用镭射笔胡乱扫射，影响家人与小动物，呼吁大家经过时「要睇路」。有街坊指涉事单位住户并非第一次用镭射笔乱射，又指他专射向狗只。

有网民昨日（18日）在社交平台Threads发文，主题为「将军澳街坊注意！！」。他指早前带爱犬到海天晋对开公园散步，讵料突然有高层单位住户使用镭射笔射向他们，「红外线仲追住阿宝（事主爱犬），而我隔离就系小朋友公园，大家经过要睇路啊」。之后，他又指已交予相关部门跟进。

其后街坊认出涉事单位住户并非第一次用镭射笔乱射，「昨晚（18/7）8:00 都遇到，本来好惊，以为有人玩BB弹枪。抬头一望，原来系10几楼有人用雷射枪…该名男住户一直同雷射灯射向不同小狗」。

多名居民表示担心，认为用雷射笔是「大杀伤力武器」，如照射他人可能会令对方视力受损或身体不适，并呼吁事主应该报警求助，「佢呢啲人可能系贪玩，二可能反社会人格，无论系点唔严惩嘅话，好快好好多人跟」、「严重缺德行为」、「呢啲可以射盲眼」。

警方表示今日（19日）晚上8时许接获报案，指有人从将军澳唐晋街28号海天晋一单位用雷射笔照向公园，昨日已就事件在网上报案，希望警方可以派员到场调查。

有街坊认出涉事单位住户昨日亦用镭射笔向公园乱射。Threads@handcrafted__diy

有街坊认出涉事单位住户昨日亦用镭射笔向公园乱射。Threads@handcrafted__diy