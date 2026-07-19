筲箕湾停水︱水务署预计明早6时恢复供水 派13水车及100个水箱协助

筲箕湾今日（19日）大范围暂停食水供应，多幢楼宇及屋苑受影响，水务署表示，预计明天（20日）早上6时恢复供水。

现时水车位置分布在爱贤街近爱蝶湾邨6座、筲箕湾分区电力站、养和医院、西湾河街46号、爱东邨爱善楼对出、金华街近金威楼及峻峰花园；

至于水箱位置则位于筲箕湾电站、筲箕湾东大街、明华大厦、耀辉楼(下辉东)、耀昌楼(下辉东)及金华街。

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水务署于fb专页「滴惜仔」表示，署方工程团队调查后，怀疑一条位于筲箕湾道与新城街交界的铸铁食水水管渗漏，导致区内用户出现无水或水弱的情况，随即派员到现场封路及安排紧急水管维修工程。

署方指今次事故情况复杂，怀疑渗漏的食水从地下流走，导致追寻事故原因加倍困难，之后派出多队测漏队，利用不同的方法及仪器，再配合管道机械人的协助，追踪漏水位置。

另外，水务署亦安排派出共13架水车及约100个水箱，并陆续到达现场，为受影响用户提供临时食水。现时除了水车外，超过70个水箱已设置于受影响大厦附近，余下的水箱会陆续到达现场。」。

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