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38岁男自制工具偷邮递支票 窜改收款人资料狂兑 涉30案骗77万落网

突发
更新时间：17:43 2026-07-19 HKT
发布时间：17:43 2026-07-19 HKT

警方6月至7月接获多宗求助，事主报称其支票在邮递途中被盗，部分失窃支票更被涂改，并被兑现至不明人士的户口。深水埗警区刑事部探员跟进调查，发现有人利用自制工具在九龙及新界区偷窃载有支票的信件，再将支票的受款人资料涂改，然后存入多个傀儡户口兑现。

探员经深入调查后，于7月17日采取行动，在葵青区一间酒店房间内拘捕一名38岁姓黄本地男子，涉嫌「盗窃」及「串谋欺诈」，并在该酒店房间内检获用作盗取信件及窜改支票的工具，以及一批怀疑经窜改的支票。该男子同时涉及30宗窜改支票的案件，涉款达77万元。该名被捕男子已被暂控「盗窃」及「串谋欺诈」，明日（20日）在西九龙裁判法院提堂。案件交由深水埗警区重案组跟进。

警方呼吁，大厦管理处及保安应加强巡逻及监察信箱及大堂邮件摆放处，留意有否可疑人士徘徊或翻动信箱；市民亦应不时检查寄出的邮件是否成功送达。如以邮递方式寄送支票，而收件人长时间未有收到，应尽快致电银行查询，确认支票有否被他人兑现。

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