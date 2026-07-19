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筲箕湾停水︱明华大厦水箱无晒水 居民酷热下等补给 拎山水洗碗洗头

突发
更新时间：17:29 2026-07-19 HKT
发布时间：17:29 2026-07-19 HKT

筲箕湾今日（19日）大范围暂停食水供应，多幢楼宇及屋苑受影响，水务署表示，初步相信一条在筲箕湾电车路附近的主干喉管出现漏点，需要紧急进行抢修，未知何时恢复供水。其中有多名明华大厦的居民在山边取水清洗蔬菜及洗碗。

《星岛头条》下午到场了解，见到多名受影响居民到水车或水箱「扑水」，另有百多名居民到金华街排队取樽装水，其间有人鼓噪与人员发生争执。其后，记者发现明华大厦对开有4个水箱，但因太多居民取水，以致水箱内的水已被取完，多人需在旁等候补给。其间有居民到山边取水洗碗，更有老翁带同洗头水到山边洗头。

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房屋署表示由早上起耀东邨耀昌楼及耀辉楼低层共500多个单位，以及爱东邨各座楼宇共3900个单位的食水暂停供应。房屋署屋邨办事处，即时启动全方位支援措施，并与关爱队协作，全力减低对居民的影响，紧密协调水务署，安排水车或水箱迅速进驻屋邨 并全力协助长者及有需要居民取用食水。

另外，人员亦于地下开设柜枱派发樽装饮用水，并派员致电通知行动不便或有特别需要的居民，主动了解并提供适切协助，确保他们得到妥善照顾 。

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