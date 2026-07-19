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筲箕湾停水︱水务署：铸铁食水管渗漏 料1万户受影响

突发
更新时间：18:40 2026-07-19 HKT
发布时间：16:52 2026-07-19 HKT

筲箕湾今日（19日）大范围暂停食水供应，多幢楼宇及屋苑受影响，附近一带食肆亦无法营业，居民需到水务署水车前排队「扑水」，非常狼狈。水务署表示，人员到场检查，相信是一条位于筲箕湾道与新城街交界的铸铁食水水管渗漏，导致区内用户出现无水或水弱的情况，已立即派员到现场封路及安排紧急水管维修工程。

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水务署指，今次情况比较复杂，怀疑渗漏的食水从地下流走，导致追寻事故原因加倍困难，需派出多队测漏队，利用不同的方法及仪器，再配合管道机械人的协助，追踪漏水位置。水务署总工程师连登泰指坦言未知何时可以完成修复工程恢复供水，因人员需完成挖掘后，视乎喉管的深度及其漏水情况。

水务署指今次受影响范围遍及筲箕湾一带，包括耀东邨低层数座及明华大厦，估计有1万户受影响，水务署派出13辆水车、100个水箱及1000个水袋予有需要人士，同时亦提供1万支樽装水予区内居民及商户。现时除水车外，超过70个水箱已设置于受影响大厦附近，余下的水箱会陆续到达现场，水务署称会继续与东区民政处、区议员及关爱队紧密联系，为受影响的市民及商户提供适切的支援。

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被问到水管为何出现漏点，水务署署长黄恩诺指不排除喉管老化所致，但需待人员检查后才能确定，又指铸铁或石棉水泥喉管如老化则会「比较脆」，故会尽快进行全港同类型喉管更换工程，「佢一爆就冇乜预警，所以我哋而家都有一个计划陆陆续续去更换」。
 

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