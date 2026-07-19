筲箕湾停水︱水务署：漏点位于电车路一带 料1万户受影响 未知何时恢复供水

筲箕湾今日（19日）大范围暂停食水供应，多幢楼宇及屋苑受影响，附近一带食肆亦无法营业，居民需到水务署水车前排队「扑水」，非常狼狈。水务署署长黄恩诺表示，水务署人员到场检查，相信是筲箕湾一条主干喉管出现漏点，但因今次未有积水「浮出路面」，需要出动机械人进行探测。

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水务署总工程师连登泰亦指，今次情况比较复杂，因为食水没有涌出路面，怀疑经雨水渠流出大海，其后经多番测试后，初步发现漏水位置位于筲箕湾电车路一带，已与运输署及警方作一个临时交通改道措施，进行挖掘工作以作维修，希望尽快恢复供水。连登泰坦言未知何时可以完成修复工程恢复供水，因人员需完成挖掘后，视乎喉管的深度及其漏水情况。

水务署指今次受影响范围遍及筲箕湾一带，包括耀东邨低层数座及明华大厦，估计有1万户受影响，水务署派出12辆水车、100个水箱及1000个水袋予有需要人士，同时亦提供1万支樽装水予区内居民及商户，同时亦与民政处、关爱队及警务处合作。

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被问到水管为何出现漏点，黄恩诺指不排除喉管老化所致，但需待人员检查后才能确定，又指铸铁或石棉水泥喉管如老化则会「比较脆」，故会尽快进行全港同类型喉管更换工程，「佢一爆就冇乜预警，所以我哋而家都有一个计划陆陆续续去更换」。

