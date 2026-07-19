元朗37岁男揸电单车载幼童涉超载被捕 警严厉谴责不负责任驾驶行为

有网民日前上载相片至社交平台，见到一辆电单车于博爱医院对开的元朗公路行驶，其间车上已坐有两名成年人，中间坐著一名头戴头盔、双脚亦「吊吊揈」的小童。警方经调查后，拘捕37岁的电单车男司机，并严厉谴责此不负责任的驾驶行为。

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警方表示昨日（18日）留意到网上流传一张相片，显示一名司机驾驶一辆电单车沿元朗公路往博爱交汇处方向行驶时，该电单车上有多于一名乘客，而其中一名电单车乘客明显为一名儿童。新界北总区交通部调查组随即调查及追查涉事司机，今日（19日）上午拘捕一名37岁尼泊尔裔男子，涉嫌其作为电单车的司机，运载一名以上的电单车乘客及运载不足8岁的儿童电单车乘客，他现正被扣留调查。

一名男子驾驶电单车沿元朗公路往博爱交汇处方向行驶，当时电单车上有多于一名乘客，其中一名更为儿童。网上图片

一名男子驾驶电单车沿元朗公路往博爱交汇处方向行驶，当时电单车上有多于一名乘客，其中一名更为儿童。网上图片

警方严厉谴责此不负责任的驾驶行为，一旦发生意外，后果不堪设想，又指根据香港法例第374G章《道路交通（交通管制）规例》，在道路上的电单车的司机，不得在其电单车运载一名以上的乘客；如该电单车装配有侧车，侧车所载乘客人数，不得超过该侧车固定座位数目。而在道路上的电单车的司机，不得用该电单车运载不足8岁的儿童乘客，除非该儿童坐在牢固安装在侧车内的座位上。违者如属首次被定罪，最高可被处罚款5000元及监禁3个月；如属第二次被定罪或随后再次被定罪，最高可被处罚款1万元及监禁6个月。