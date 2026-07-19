筲箕湾停水︱明华大厦老居民取山边水洗菜 称水箱距离远行动不便

今日（19日）筲箕湾区内多处暂停食水供应，包括筲箕湾东大街、筲箕湾道及西湾河街一带、明华大厦、东旭苑和耀东邨等多个屋苑的居民受影响。在明华大厦外，设有多个由水务署提供临时食水的水箱，下午2时许有10多名市民轮候取水，但有老街坊因行动不便，选择在山边取水清洗蔬菜。

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明华大厦居民叶婆婆在下午时分自备胶桶，到附近山边取水洗菜。她直言平日不会到山边取水使用，但无奈今日大厦停水，即使附近设有水务署水箱，她亦「唔行得咁远」。叶婆婆形容眼见这些山边水「都好干净」，认为「啲水唔怕嘅，洗啲菜，一阵再畀啲干净水过吓佢咪得啰」。

此外，受无水供应影响，附近有连锁快餐店需「有限度营运」，门外贴出通告，指只能提供部分产品。其中包括汽水等未能供应。

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