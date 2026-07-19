Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

筲箕湾停水︱明华大厦老居民取山边水洗菜 称水箱距离远行动不便

突发
更新时间：15:45 2026-07-19 HKT
发布时间：15:45 2026-07-19 HKT

今日（19日）筲箕湾区内多处暂停食水供应，包括筲箕湾东大街、筲箕湾道及西湾河街一带、明华大厦、东旭苑和耀东邨等多个屋苑的居民受影响。在明华大厦外，设有多个由水务署提供临时食水的水箱，下午2时许有10多名市民轮候取水，但有老街坊因行动不便，选择在山边取水清洗蔬菜。

相关新闻：筲箕湾停水︱水车供水大排长龙 居民呻苦等逾两个钟 超市樽装水抢购一空

明华大厦居民叶婆婆在下午时分自备胶桶，到附近山边取水洗菜。她直言平日不会到山边取水使用，但无奈今日大厦停水，即使附近设有水务署水箱，她亦「唔行得咁远」。叶婆婆形容眼见这些山边水「都好干净」，认为「啲水唔怕嘅，洗啲菜，一阵再畀啲干净水过吓佢咪得啰」。

此外，受无水供应影响，附近有连锁快餐店需「有限度营运」，门外贴出通告，指只能提供部分产品。其中包括汽水等未能供应。

相关新闻：筲箕湾停水｜筲箕湾电站等5处设水车 水务署：全力检查喉管确定成因

最Hit
筲箕湾一带暂停食水供应，水务署派出水车。
01:08
筲箕湾停水︱多幢大厦无食水 酒楼餐厅营业受影响 水务署派水车应急
突发
4小时前
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
生活百科
6小时前
90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为自由 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱
90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为兴趣 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱
生活百科
18小时前
星岛申诉王｜越南酒店恐怖经历 男员工擅闯入房 港女春光乍泄 投诉无门
星岛申诉王｜越南酒店恐怖经历 男员工擅闯入房 港女春光乍泄 投诉无门
申诉热话
7小时前
方嘉柏 (左图左二) 与101岁余老太 (左图左) 开心聚会 相片截图来源： 谢玲玲IG@hlingling
方嘉柏与101岁余老太开心碰杯
马圈快讯
2026-07-18 15:15 HKT
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
影视圈
21小时前
港人月薪$1.2万+6天工作惹议？失业多月终重投市场 网民反应两极：有工返已经好好 VS 万二蚊点生存？
港人月薪$1.2万+6天工作惹议？失业多月终重投市场 网民反应两极：有工返已经好好 VS 万二蚊点生存？
生活百科
3小时前
居港日本妹惊讶香港「无人偷伞」！慨叹日人不敢在公共场合放低遮 网民揭露背后真相......
居港日本妹惊讶香港「无人偷伞」！慨叹日人不敢在公共场合放低遮 网民揭露背后真相......
生活百科
6小时前
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
时事热话
3小时前
中森明菜重返萤幕狂手震 与近藤真彦、梅艳芳、松田圣子陷多角恋 屡被背叛曾轻生轰动一时
中森明菜重返萤幕狂手震 与近藤真彦、梅艳芳、松田圣子陷多角恋 屡被背叛曾轻生轰动一时
影视圈
7小时前