筲箕湾停水︱水车供水大排长龙 居民呻苦等逾两个钟 超市樽装水抢购一空

今日（19日）筲箕湾区内多处大厦暂停食水供应，水务署派出水车，分别在西湾河街近海澄街、金华街近电车总站和筲箕湾电站等最少5处地方，向居民提供临时食水。不过，不少居民在街头大排长龙，苦等水车供水，有居民直言等了逾2个小时仍然无果。亦有街坊到超级市场抢购樽装水，货架的樽装水被一扫而空。

筲箕湾街坊扫超市樽装水

在东大街，中午过后取水的市民大排长龙，约有30名市民一度在街头等水车。另外，金华街水车所在位置，现场亦有大约60名市民排队。东大街东威大厦居民冼先生表示，今早清晨6时许他出门时家中仍然有水，未料「打完羽毛球，8点返屋企就冇水，冲凉都冇得冲！」他从街坊口中得知，当时「有啲（大厦）都仲有水，水缸仲有少少水」，他于是立即到超级市场购买樽装水应急。

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排水车两个钟无果

冼先生其后到街头等待水车提供临时食水，但他无奈称等了两个多小时仍然无果，「排队时未有水车嚟，排到去（水车）又冇水喇，话再返转头要等个半钟」。他无奈称：「我都唔知几时有（水车），喺度等啰！」

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