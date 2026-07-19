筲箕湾停水｜筲箕湾电站等5处设水车 水务署：全力检查喉管确定成因

今早（19日）筲箕湾区内大范围停水，多个屋苑及大厦没有食水供应，附近一带食肆亦生意受损。至中午，水务署在facebook专页「滴惜仔」表示，现时东旭苑、耀东邨、明华大厦、峻峰花园、爱民街、工厂街、金华街、筲箕湾东大街、筲箕湾道及西湾河街一带用户的食水供应受影响。该署已于5个地点设置水车，提供临时食水，包括西湾河街近海澄街、⁠金华街近电车总站、⁠筲箕湾电站、爱贤街近爱东邨和⁠爱贤街近爱蝶湾。

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水务署：正陆续加派至少7架水车及100个水箱

水务署指出，除了已安排的5架水车，该署正陆续加派至少7架水车及100个水箱，并放置于受影响大厦附近，方便市民取水。该署已增派人手在现场协调并为市民提供即时协助，包括为食肆、其他商户、及区内有需要的居民送上临时食水，便利他们营业及减少对受影响市民带来不便。署方会继续与东区民政处、当区区议员、关爱队、房屋署及大厦管理处紧密联系，为有需要的居民、长者及商户提供适切支援。

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署方又称，工程团队正全力在附近一带检查喉管及进行测漏，务求在确定事故成因后，尽力进行紧急应变方案以缩小受影响范围，并进行后续的维修工作。就事故为市民带来不便，该署深感抱歉。