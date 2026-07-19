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筲箕湾停水｜东大街咖啡店「拉闸」暂停营业 店主叹：损失五位数以上

突发
更新时间：12:02 2026-07-19 HKT
发布时间：12:02 2026-07-19 HKT

今日（19日）早上筲箕湾区内大范围暂停食水供应，多幢楼宇及屋苑受影响，附近一带食肆亦无法营业。在东大街，有咖啡店因无水，在门外贴出暂停营业通知，负责人大叹损失惨重。

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现场所见，涉事咖啡店在中午时分拉下半闸，贴外贴出通告，通知客人暂停营业。咖啡店负责人张先生表示，原本餐饮业在周末及周日最为繁忙，惟今日发现无水需要暂停营业，「影响情况都几严重」。他指不知道停水原因，直言「完全唔知点解」，又指经营咖啡店，对水质要求较高，即使「有水车供水，啲水亦唔敢用」，估计「生意损失5位数以上」，约为5万元。

另一间米线店舖，女职员李小姐表示，今早8时她上班时已经无水，至中午仍然无水，只能到水车取水，「推车仔返舖头」继续营业。不过，她无奈称：「推车都帮唔到几多，因为米线店用水量很大，水车都无水要暂停」。她又指原本周日有较多外来客惠顾，但因无水亦无法多做生意，估计一个早上已损失数千元生意额。

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