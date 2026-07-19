筲箕湾停水︱多幢大厦无食水 酒楼餐厅营业受影响 水务署派水车应急

筲箕湾多处无水。今日（19日）清晨5时许开始，筲箕湾区内陆续有多个屋苑及大厦暂停食水供应。有居民指涉事范围包括东大街、新成街、西湾河街、南康街和爱信道等；受影响大厦包括东威大厦、康华大厦和东涛苑等。附近一带的食肆亦无水营业，有酒楼和餐厅在门外贴出通告，通知食客要暂停营业。

水务署正检查附近一带喉管

水务署在facebook专页「滴惜仔」表示，该署于今日早上接获报告，指筲箕湾一带用户的食水供应受影响。该署在接获报告后，即时派员在附近一带检查喉管及进行测漏。

相关新闻：筲箕湾停水｜东大街咖啡店「拉闸」暂停营业 店主叹：损失五位数以上

水务署派出至少5辆水车

水务署续指，同时正安排临时食水，包括至少5架水车，亦动员新成立的供水特供队，率先赶到现场为有需要的居民派发水袋及瓶装水，并与东区民政处、区议员及关爱队保持密切联络，为市民提供适切的支援。署方强调会尽快确定事故成因并进行后续的维修工作。该署就事件为市民带来不便，表示抱歉。

区议员：关爱队助居民攞水上楼

东区区议会康湾选区议员李清霞表示，据她所知受停水影响的大厦，包括明华大厦，以至爱东邨、东旭苑和耀东邨等。当中各大厦无水的情况，需视乎水缸的大小和用水居民的多寡，「如果大厦水缸大啲、储水量多啲，或者用水嘅人少啲，佢哋就无咁快发现无水」。她指今早她接获居民求助后，已即时联络东区民政事务处，并与相关部门沟通，惟水务署回复指正寻找停水的原因。

李清霞续指，水务署已派岀5辆水车，在区内为市民提供临时食水；而关爱队亦已出动，其间更协助部分居民取水上楼。

水务署安排水车位置：

1）西湾河街丘佐荣小学

2）金华街近电车总站

3）筲箕湾电车站

4）爱贤街爱东邨

5）爱贤街爱蝶湾