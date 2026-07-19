世界杯2026｜季军战法国斗英格兰 400球迷商场睇波

世界杯2026季军战今日（19日）凌晨上演，由法国硬撼英格兰，吸引约400至500名球迷到奥海城商场观战，支持英格兰的球迷较多，有球迷穿上英格兰国家队球衣，提早到场霸位，气氛热闹。

现场所见，球迷聚集于商场中庭观看大萤幕直播，不时挥动国旗及高呼口号，为支持球队打气。虽然今仗只是季军战，但无阻球迷挨夜到场观战，不少人更携同亲友一同感受世界杯气氛。

由于赛事于凌晨举行，商场附近一间快餐店亦通宵营业，不少球迷于开赛前到店内购买食物及饮品。

与伴侣前来的王小姐指，凌晨4时许特意到奥海城观战，支持英格兰多年，希望球队今仗击败法国夺得季军。他们表示，虽然并非居于区内，但欣赏商场安排完善，不但提供直播，亦向球迷派发打气旗帜，气氛不俗，因此特意前来支持，今仗已是他们今届世界杯第二次到场睇波。她透露，明日凌晨的决赛亦会再到场观战，届时将支持西班牙。

手持英格兰国旗的吴同学则表示，凌晨3时45分已抵达商场，担心太迟到场会没有座位。他说，今次是首次到奥海城睇波，认为现场气氛很好，指附近麦当劳通宵营业，令他感到满意。他虽然没有特别支持法国或英格兰，但预计法国将以2比1取胜，并看好阿根廷最终夺得今届世界杯冠军。他当晚与同学一同到场观战，希望感受世界杯热闹气氛。