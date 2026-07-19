尖沙咀「黑玻璃」宝马惹警截查 揭21岁男涉瞒母「偷车」停牌期间驾驶等3罪被捕

尖沙咀昨日（18日）深夜发生一宗违反停牌令及无牌驾驶案件。一名处于停牌期内的21岁青年，涉嫌私自驾驶母亲的宝马私家车外出，因车窗玻璃颜色过深引起警方注意，截查下被揭发无牌驾驶。警方经调查后将其当场拘捕，案件已交由刑事调查队跟进。

事发于周六（18日）晚上约11时38分，西九龙总区交通部人员在尖沙咀一带执勤，当巡逻至漆咸道南与柯士甸道交界时，发现一辆沿漆咸道南行驶的银色宝马私家车，其车窗玻璃贴有较深色镀膜，怀疑「黑玻璃」违反道路条例，遂上前将车辆截停调查。

涉案的21岁李姓男司机被截停后接受调查，现场消息指其通过了酒精及药物测试，并无受酒精或药物影响驾驶。然而，当警员透过电台查核其身份证资料时，发现李男正被法庭判处停牌期间。警方亦联络上涉事宝马私家车的登记车主（即李男的55岁吴姓母亲）。吴妇接获警方通知后惊悉事件，并明确向警方表示，从未授权儿子驾驶该辆宝马私家车。

由于李男在停牌期间无牌驾驶，且车辆在未获授权下使用、不具备有效第三者保险，警员当场向李男锁上手铐并予以拘捕， 他涉嫌无牌驾驶、在取消资格期间驾驶及没有第三者风险保险而使用车辆三罪案，被带返警署扣留调查，案件由油尖警区刑事调查队第三队跟进调查。