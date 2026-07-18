中年汉庆生日饮醉大闹宝勒巷 财物掉马路失控大叫 遭4警按地制服拘捕

尖沙咀今日（18日）凌晨发生公众地方扰乱秩序事件。网上流传一段影片，片中见到一名男子被数名警员合力制服按在地上，其间男子不停挣扎并大叫：「救我呀！X你老X！佢凶我呀！」，而在旁的警员则表示：「你冷静啲先啦先生！」

片段长约24秒，现场为尖沙咀宝勒巷一间小食店对开。片段中，3名军装警与一名便衣警，合力将一名男子压制在地上，其间有警员单膝跪在男子臀部，亦有警员协助压住男子。男子情绪激动，不断挣扎咆哮，甚至一度高呼「X你老X！佢凶我呀！」而在旁的警员则表示：「你冷静啲先啦先生！」

据了解，一名49岁姓周男子与朋友于附近一间酒店庆祝生日后饮醉，于今日凌晨约1时许独自离开酒店，当走至宝勒巷与赫德道交界时，他将自己的个人财物掉到马路及行人路，并大叫大嚷，造成滋扰，途人报案。警方接报到场见涉案男子在街上失控大叫，阻塞交通，多番劝喻无效后将他制服，周男涉嫌公众地方扰乱秩序被捕，其后被送往伊利沙伯医院检查，案件交由油尖警区调查队第3队接手调查。