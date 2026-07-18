Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中年汉庆生日饮醉大闹宝勒巷 财物掉马路失控大叫 遭4警按地制服拘捕

突发
更新时间：23:19 2026-07-18 HKT
发布时间：23:19 2026-07-18 HKT

尖沙咀今日（18日）凌晨发生公众地方扰乱秩序事件。网上流传一段影片，片中见到一名男子被数名警员合力制服按在地上，其间男子不停挣扎并大叫：「救我呀！X你老X！佢凶我呀！」，而在旁的警员则表示：「你冷静啲先啦先生！」

片段长约24秒，现场为尖沙咀宝勒巷一间小食店对开。片段中，3名军装警与一名便衣警，合力将一名男子压制在地上，其间有警员单膝跪在男子臀部，亦有警员协助压住男子。男子情绪激动，不断挣扎咆哮，甚至一度高呼「X你老X！佢凶我呀！」而在旁的警员则表示：「你冷静啲先啦先生！」

据了解，一名49岁姓周男子与朋友于附近一间酒店庆祝生日后饮醉，于今日凌晨约1时许独自离开酒店，当走至宝勒巷与赫德道交界时，他将自己的个人财物掉到马路及行人路，并大叫大嚷，造成滋扰，途人报案。警方接报到场见涉案男子在街上失控大叫，阻塞交通，多番劝喻无效后将他制服，周男涉嫌公众地方扰乱秩序被捕，其后被送往伊利沙伯医院检查，案件交由油尖警区调查队第3队接手调查。

 

最Hit
世界杯2026｜英格兰6：4法国夺季军 麦巴比压美斯成史上入球王
世界杯2026｜英格兰6：4法国夺季军 麦巴比压美斯成史上入球王
足球世界
6小时前
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
影视圈
18小时前
90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为自由 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱
90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为兴趣 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱
生活百科
15小时前
1999年台中潘阿爱3母女命案。 中时资料图
奇案解密｜台湾三母女遭割头分尸 杀人魔吴应弘：若没被捕明年我要替她们做忌
奇闻趣事
6小时前
方嘉柏 (左图左二) 与101岁余老太 (左图左) 开心聚会 相片截图来源： 谢玲玲IG@hlingling
方嘉柏与101岁余老太开心碰杯
马圈快讯
22小时前
筲箕湾一带暂停食水供应，水务署派出水车。
筲箕湾停水︱多幢大厦无食水 有餐厅暂停营业 水务署派水车应急
突发
1小时前
海洋公园企鹅变「世界杯神算」四强战果神准！阿根廷/西班牙决赛心水系呢队 网民：有见地！
海洋公园企鹅变「世界杯神算」四强战果神准！阿根廷/西班牙决赛心水系呢队 网民：有见地！
生活百科
21小时前
尖沙咀宝马「黑玻璃」惹截查 揭男司机终身停牌仍驾驶 当场被捕
00:29
尖沙咀宝马「黑玻璃」惹截查 揭男司机终身停牌仍驾驶 当场被捕
突发
12小时前
星岛申诉王｜越南酒店恐怖经历 男员工擅闯入房 港女春光乍泄 投诉无门
星岛申诉王｜越南酒店恐怖经历 男员工擅闯入房 港女春光乍泄 投诉无门
申诉热话
4小时前
翁静晶揭秘「捉黄脚鸡」由来 「X先生」瞒阿姐级女友偷食15分钟改写一生 惊动警界猛人出手
翁静晶揭秘「捉黄脚鸡」由来 「X先生」瞒阿姐级女友偷食15分钟改写一生 惊动警界猛人出手
影视圈
20小时前