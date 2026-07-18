警新界南暑假前夕反罪恶 设路障巡酒吧拘85人 最细得16岁

新界南总区行动部、刑事部、交通部及无人机队，联同沙田警区、葵青警区、荃湾警区、大屿山警区及机场警区，在7月17日至18日凌晨，进行代号「炽风」(RAGINGSTORM)的反罪恶行动，于暑假前夕针对新界南总区内的罪恶活动及涉及使用车辆的罪案进行重点打击。警方在区内多个策略性地点设置路障，截查可疑车辆，同时进行反罪恶行动，巡查多间酒吧、游戏机中心及其他目标处所。行动中，警方共拘捕49名本地男子、29名本地女子、2名内地男子、2名内地女子、3名非华裔男子，年龄介乎16至87岁。



被捕人分别涉及非法收受赌注、经营赌博场所、在赌博场所内赌博、酒后驾驶、管有第一部毒药、管有危险药物、聘用非法劳工及违反逗留条件等罪行。行动中，警方共检获超过7万元赌款、大量赌博工具（包括钓鱼机及麻雀枱）、超过2万粒怀疑第一部毒药，当中包括俗称「白瓜子」的佐匹克隆，以及少量大麻花。