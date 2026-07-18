红磡露宿婆婆｜29岁男涉袭击被捕 与婆婆素有积怨疑不满对方影响市容

红磡观音庙一名露宿街头多年的婆婆周三（15日）晚上被人淋泼冻水欺凌，引起本港广泛关注。警方经调查后拘捕一名29岁姓陈男子，涉嫌袭击致造成身体伤害（AOABH），正调查其犯案动机。

警方表示7月16日凌晨约零时30分接获一名途人报案，指一名女子在红磡差馆里1至5号对开怀疑被人淋泼不明液体。人员接报到场，该名本地女子拒绝送院接受检查及治理，案件列作「投诉滋扰」。

其后，警方今日（18日）上午约10时30分再接获一名男子报案，指发现该名女子在观音街10号对开游荡，腿部受伤，要求警方到场协助。人员接报到场，该名女子清醒被送往伊利沙伯医院接受治理。

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红磡警区特遣队人员经翻查大量闭路电视，包括锐眼计划的闭路电视及进行情报分析，至今日（18日）下午4时57分在红磡区拘捕一名29岁姓陈男子，涉嫌袭击致造成身体伤害（AOABH）。调查显示，被捕人涉嫌在7月15日晚上向该名女子淋泼不明液体并于7月16日晚上强行拖走该女子。

该名被捕男子已被暂控相关罪名，案件将于7月20日上午在九龙城裁判法院提堂，案件交由九龙城警区刑事调查队第三队继续跟进。据了解，被捕男子与露宿婆婆素有积怨，疑不满婆婆影响市容，遂向她泼淋冻水。



