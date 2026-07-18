黄大仙踢拖男手持菜刀游荡 大叫「做人无意义」 警持盾牌制服

黄大仙一名男子手持菜刀在平台游荡，吓煞街坊！网上流传一段影片，片中见到一名身穿T恤短裤及拖鞋的男子坐在竹园南邨的平台石壆上，四处张望，不少街坊吓得争相走避。

片段见到，多名戴头盔的警员持盾牌赶至，要求男子放下菜刀。男子初时听从指示将菜刀放下，其间有警员趁机取走菜刀，惟他突然情绪激动，大叫：「我做人无意义㗎」，未几警员将他带到附近楼梯冷静并了解情况。

警方指事件发生于今日（18日）下午5时许，警方接获竹园商场的保安报案，指一名20多岁男子于平台位置用利刀𠝹手自残，其间亦有市民向警方报警，指男子手持利刀在邨内游荡。警员接报到场劝服男子，并将他送往伊利沙伯医院治理及检查。