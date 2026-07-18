两警区合办禁毒启动礼 联700师生手绘「NO DRUGS」创世界纪录

为全面加强地区青少年的禁毒意识，并宣扬正向价值观，葵青警区与荃湾警区今日（18日）于荃湾体育馆携手举办「『荃』心『葵』手禁毒启动礼」。活动吸引来自两区多间中小学逾700名师生齐集现场。全场师生不仅在典礼上庄严承诺成为「禁毒大使」，更共同参与并成功挑战「最多人同时在手掌展示禁毒字样及爱心图案」的世界纪录，向全港展现社区团结一致、守护青少年远离毒品的决心。

葵青警区指挥官黄宏业总警司在活动上致辞时表示，暑假期间青少年社交及外出活动增加，不法分子或会趁机以不同包装及借口引诱青少年接触毒品，甚至以金钱诱惑参与贩毒。警方期望透过暑假前的大型宣传，提高同学的防范意识与抗拒诱惑能力，坚定对毒品说「不」。

在一众嘉宾及心灵大使见证下，全场近700名师生整齐起立，承诺拒绝毒品诱惑、积极传播禁毒讯息，正式成为禁毒大使。完毕后，全场师生随即进行世界纪录挑战。在世界纪录认证官的见证下，逾700名师生在同一时间，共同于自己的左手掌写上「NO DRUGS」字样，并于右手掌绘上爱心图案，象征著「以爱与关怀守护同侪、以行动对毒品坚决说不」的深刻意义。当全场高举双手、展现一片震撼的画面，认证官正式宣布「最多人同时在手掌展示禁毒字样及爱心图案」世界纪录挑战成功。活动亦邀请两位「成功戒毒过来人」分享真实故事，并由迦密爱礼信中学师生把故事改编成话剧演出，让同学反思毒品对个人、家庭及前途的影响，鼓励同学培养健康生活习惯，远离毒品。

为陪伴青少年走过成长的挑战，大会于典礼上正式委任3位在充满正能量的杰出人士担任「心灵大使」，包括单车世界冠军黄金宝、著名歌手及演员孙耀威，以及全国第12届残疾人运动会暨第9届特殊奥林匹克运动会轮椅舞蹈金牌得主余俊延。

3位心灵大使在现场展开了一场深刻的「心灵对话」，分享他们在面对高压环境、逆境和突如其来的困难时，如何调整心态应对。黄金宝勉励同学遇到人生的「逆风」时，要咬紧牙关、永不言败；孙耀威亦分享同学们遇到压力时要懂得「转念」突破，绝不应依赖毒品逃避；余俊延先生则分享了自己克服身体局限、勇闯世界舞台的故事。在未来一年，心灵大使将会深入两区学校，宣扬抗压、抗逆信息，增强学生对压力的免疫力，协助他们远离毒品。