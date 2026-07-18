5游客北海道自驾遭JR列车撞 消息：其中一名伤者为东九龙交通部警员
更新时间：18:17 2026-07-18 HKT
发布时间：18:17 2026-07-18 HKT
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日本北海道上富良野町发生一宗游客自驾游的车祸，一辆私家车遭JR列车撞倒后，冲入路边草地，全车严重损毁。据了解，车上5名乘客全为中国籍，无生命危险，其中一人为隶属东九龙交通部的警员，目前正协助日本当地警方进行交通意外调查，未有被捕，预计下周完成调查后便可返回香港。
事件发生于当地时间7月16日下午5时许，一辆私家车突然闯越JR富良野线上富良野站与美马牛站之间的平交道并停在路轨上，随后遭到迎面驶来的区间列车正面撞击。车上5名中国籍游客受伤，分别是2男3女，年龄介乎10多岁至50多岁，为一家四口及其朋友，送院治疗后没有生命危险。
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根据当地警方及JR北海道的初步调查，私家车因故受困于平交道内无法移动，而列车按既定路线行驶，至上富良野町的平交道时，收掣不及直接迎面撞上。事件令JR富良野线部分路段被迫暂停行驶，大约有300名旅客的行程受延误。
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