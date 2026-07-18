网传两电单车载小童通街走涉超载 网民：想害死个小朋友

驾驶电单车犹如「皮包铁」，路上遇意外受伤风险更高，近日网上流传数张相片，指牛头角及元朗均有小童乘坐电单车，状甚危险，其中一名小童更没有戴上头盔，仅被后座乘客抱在怀中，令人触目惊心。

有网民昨日（17日）上载相片至社交平台，相中见到一辆电单车于博爱医院对开的元朗公路行驶，其间车上已坐有两名成年人，中间坐著一名头戴头盔的小童。由于小朋友身高太矮小，双脚亦「吊吊揈」，无法接触脚踏，而后方的成人则一抽二褦。

小童坐在两名成年人中间，虽有戴头盔，但双脚「吊吊揈」，无法接触脚踏。网上图片

小童坐在两名成年人中间，虽有戴头盔，但双脚「吊吊揈」，无法接触脚踏。网上图片

另外，今日（18日）亦有人在牛头角道及振华道交界见到一辆电单车在路口等候交通灯。当时司机及后座乘客均佩戴头盔，而小童则由后座乘客抱在怀中，未有佩戴头盔，若电单车转弯时更是步步惊心，小童随时被抛落车，险象环生，非常危险。

小童由后座乘客抱在怀中，未有佩戴头盔。网上图片

两则帖文引起网民哗然，质疑司机及乘客罔顾安全，皆有犯法之嫌，「想害死个小朋友」、「罔顾车上乘客安全，应该要拉危险驾驶，停牌一年，罚款1万」、「要报警救个细路」、「非常危险」、「别害了其他道路使用者」、「无法无天」。

根据运输署《道路使用者守则》，除非电单车附有侧车，否则不可以运载超过一名乘客，而后座不能运载8岁以下的乘客。另外，根据《道路交通（安全装备）规例》规定，电单车行驶时，司机及乘客必须戴上认可头盔，除非因宗教或其他原因，例如锡克教徒需包头巾或蓄长发绺等而不能戴头盔，须向运输署署长提出申请豁免。