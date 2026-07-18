32岁厨师化身特务调查员呃走$77万 遭警拘捕检假协警工作证

假冒官员骗案又得逞！一名本地男讹称特务调查员，致电受害人指控其干犯内地刑事案，要求交付保证金。警方接获受害人报案经调查后，于昨日（17日）以「以欺骗手段取得财产」罪拘捕该名32岁本地男子，涉嫌与该宗「假冒官员」骗案有关，涉案金额约77万港元。

大屿山警区刑事部督察黄乐程讲述案情时表示，今年6月29日，警方接获一名27岁本地男子报案，指收到一个不明来电，骗徒自称为内地执法人员，指受害人涉及内地的犯罪活动，并要求受害人缴交保证金。

受害人因担心自己涉案，亦都急于证明自己清白，不虞有诈。受害人根据骗徒指示去到指定地点，并将现金交予一名所谓特务调查人员，及后又按指示将钱转账到其他本地傀儡银行户口，骗徒在收到骗款后便失去联络，受害人发现被骗，于是报警。

大屿山警区刑事部接报后，迅速展开深入调查，翻查大量闭路电视纪录，成功锁定一名男疑犯身份，并于昨日（17日）下午，在元朗区成功拘捕一名本地男子，报称任厨师，涉以欺骗手段取得财产，并在被捕人住所内，捡获一张虚假的协警工作证，以及相信用于制作所谓协警工作证及其他虚假文件的电脑及影印机。

被捕男子在案件中，扮演特务调查人员角色，他向受害人展示虚假证件，或虚假文件，令受害人相信自己确实涉及内地的犯罪行为，被捕男子现正被警方扣留调查。案件仍然调查当中，不排除有更多人被捕。

警方想借此作出呼吁，无论内地或本地执法人员，绝对不会要求市民作任何现金交收，或转账汇款。在同类型骗案中，骗徒会假扮调查人员出示虚假证件或文件，以博取市民信任。市民切勿相信，应加以核实及检查，慎防受骗。

当市民收到自称为执法人员电话，并且要求交出保证金，市民便要提高警觉，如市民遇有任何怀疑，可致电防骗易热线18222查询。

警方重申，根据香港法例第210章，盗窃罪条例第17条，以欺骗手段取得财产，属于严重罪行，一经定罪最高可判监禁10年。市民切勿以身试法。