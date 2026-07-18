飞鹅山私家车撞树反肚 2男爬出后不知所终 2人受伤送院包括渔护署职员

今日（18日）上午10时许分，一名渔护署职员见到有私家车在飞鹅山扎山道撼树后四轮朝天，于是上前了解及提供协助，惟两名男子自行离开车厢企图逃去，其间更用手推撞渔护署职员。

警方接报到场，经初步调查，相信私家当时沿扎山道落斜，当驶至上址时，怀疑失控撞栏翻侧。当时私家车上有一名姓曾的23岁男子，他口及四肢受伤，联同擦伤腿的渔护署职员，由救护车送往联合医院治理。

警方将案件列「袭击致造成身体伤害（AOABH）」及「交通意外--有人受伤（政府财物损毁）后不顾而去」，交由黄大仙警区刑事调查队第五队跟进，暂未有人被捕，正追缉在逃的20至30岁男司机及一名男乘客协助调查。

现场消息指，当时现场有数名渔护处职员在附近工作，发现有私家车翻侧后，其中一名渔护处职员上前了解，并用手机拍摄，惟私家车上有两人企图离开现场，双方一度争执。渔护署职员报称一度被抢手机及推撞，导致右膝头及脚擦损，于是报警求助。