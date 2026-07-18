毒贩空运「糖块」抵港 揭藏市值$5140万K仔 海关拘3男

香港海关近日与内地缉私部门展开紧密的情报交流与风险评估，成功在香港国际机场侦破一宗具隐蔽性的空运贩运危险药物案件。毒贩将报称平价糖块的货物，以运费高昂的空运方式，并多次转机抵港，掩饰货物的真实来源地，减低被海关抽查机会。经海关抽查，证实运载的糖块为131公斤的怀疑绿安酮（俗称K仔），估计市值高达 5,140 万港元，并于随后的监控递送行动中，先后在机场及元朗拘捕三名涉案男子。

迂回航线企图掩人耳目

海关毒品调查科高级调查主任赵启荣表示，海关人员针对从欧洲空运到港的货物进行深入分析后，锁定一票由德国抵港、报称载有糖块的货物。该批货物共计三板，总重量达 1,380 公斤。赵启荣指出，糖块属于低价值的货物，一般而言，业界普遍会选择以成本较低的陆路或海路运送来港。不法分子反其道而行，非但选用运费高昂的空运方式，更安排货物途经多个地方多次转机才抵达香港。海关分析认为，此举表面上虽增加了航空运费，但实际上是企图借此模糊货物的真实来源地，借以减低被海关抽查的机会。

X光现可疑影像 快速测试现原形

海关机场科空运货物第一组督察徐建僖详细透露了查验的过程。在该批货物抵港当日的中午，机场科海关人员利用 X 光机对其进行严格检查。在扫描过程中，人员在每板货物的底部位置，皆发现了可疑的绿色影像。虽然这批桶装糖粒的外观包装一模一样，且外盖皆用胶纸封妥，毫无重新包装的痕迹，但 X 光影像却呈现了橙色与绿色两种截然不同的颜色。人员随即抽取 X 光呈绿色影像的胶桶进行磅重，发现其重量与呈橙色影像的胶桶有明显分别。在开验后，人员发现胶桶内藏有大量白色粒状晶体，外观虽与一般糖粒极为相似，但经过快速毒品测试后，证实该些晶体均为怀疑氯胺酮。海关当场在 117桶糖粒中拣选出 17桶藏毒胶桶，并即场拘捕一名58岁前来提货清关的本地男子。

元朗展开监控递送 两孟加拉汉落网

毒品调查科人员随后接手案件，并展开监控递送行动。人员迅速锁定一个位于元朗新田的物流仓库，并在7 月16日的下午，趁仓库收到指示将货物运往元朗横台山时到场部署。当货物送抵目的地后，两名24岁、报称无业的孟加拉籍男子现身企图签收货物。海关人员见时机成熟随即采取拘捕行动，期间其中一名男子曾试图逃跑，但最终被海关人员合力制服。调查显示，两名外籍男子皆持有俗称「行街纸」的担保获释临时身份证明书，其中一人声称是收取报酬代为前来接货。目前，首名被捕的本地男子已获准保释候查，而两名孟加拉籍男子则被共同控以一项企图贩运危险药物的罪名，案件将于屯门裁判法院提堂。

伪装手法高明 海关呼吁业界警惕

赵启荣强调，本案的贩毒集团收藏手法非常高明，毒品晶体在外观上与真正糖粒几近一样，若流入市面，单凭肉眼根本无法分辨。不法分子企图以假乱真，并借由物流便利与迂回路线来掩饰罪行。海关凭借大数据风险评估、专业的查验技巧以及精密的仪器，成功识破不法分子的伪装。海关重申，将继续从管制站到市内全方位打击贩毒，并呼吁物流及进出口业界，若遇到新客户仅透过电邮或即时通讯软件联络，应提高警惕，防范被贩毒集团利用。同时也提醒市民，贩运危险药物属于严重罪行，一经定罪最高可被判罚款 500 万港元及终身监禁，切勿因贪图金钱利益而以身试法。