红磡露宿婆婆│区议员形容婆婆为人内敛执著 今获当局安排送院检查
发布时间：16:33 2026-07-18 HKT
红磡观音庙年近八旬人称「阿娇」的露宿婆婆，近日爆出被人「兜头」淋泼烟灰水欺凌，有街坊更目睹婆婆三番四次被人强行拖行数分钟，以及淋泼液体。事件曝光后，今（18日）早上约10时，社署职员、社工连同警员到娇婆婆露宿之处，软硬兼施将婆婆带上救护车，送往伊利沙伯医院检验。九龙城区区议员林德成向《星岛头条》表示，今日（18日）早上社署联同食环署、警方及救护员安排婆婆入医院接受检查及治疗。对于有弱势长者被恶意欺凌，他直斥性质恶劣，「唔容许、0容忍」，希望社署可以派员介入，安排婆婆入住安老院舍暂住，同时警方亦严正跟进及调查。
林德成指婆婆在红磡观音庙一带露宿多年，为人内敛又执著，过去曾联同地区义工、社福机构多次主动接触、探访关怀，但婆婆断言拒绝社署的服务跟进及稳定住宿。虽然有商户指婆婆经常在街头大小二便，对附近环境的衞生有严重影响，但婆婆在近日被欺凌，认为性质恶劣，直言「唔容许、0容忍」，希望警方可以跟进并缉凶。
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他又指婆婆行动不便，今早当局成功游说她到医院接受治疗及检查，但日后需视乎婆婆的意向，如她愿意接受社署的服务，希望社署可以安排她到安老院舍暂住，避免她再被人随意欺凌。
附近香烛店的女职员透露，娇婆婆年近80岁，以前在红磡邨居住，其后母亲去世，又因欠租，其单位遭房署收回，自此她便露宿街头，一住便三十年。由于她年老无依，不少街坊都施以援手，不时给予食物、冬天送上被褥，但久而久之，她因行动不便，便开始就地排泄，「佢喺度濑屎濑尿，污糟邋遢 ，濑到周围都系，搅到神憎鬼厌。」
由于近日被淋液骚扰，娇婆婆便由观音庙，搬到香烛店附近露宿，但因她随地便溺，令香烛店门口的衞生恶劣，「搅到成地都系，日日返嚟都要用漂白水洗地。」有街坊拍得近日有青年向娇婆婆淋泼烟头水及液体，女职员坦言行凶者是附近的街坊。「系个住附近的𡃁仔所为，话佢（婆婆）影响市容，要整走佢，有晚仲拉住婆婆拉到落下面（路边），又淋水又掟鸡蛋。」
有街坊表示，周三（15日）晚一名穿短裤男子，走到婆婆栖身的观音庙前，突然连续两次向婆婆淋泼液体，其后转身离开，并走入差馆里一住宅大厦。
翌日（16日）晚，又有一名短裤男用两手强行将婆婆拖离原位，将她拉至路边及垃圾桶旁，过程约6分钟。目击者批评涉事男子欺凌弱小，并希望有社工可以跟进婆婆情况。
社署表示，服务队曾进行多次外展关怀探访。