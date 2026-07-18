红磡露宿婆婆│区议员形容婆婆为人内敛执著 今获当局安排送院检查

红磡观音庙年近八旬人称「阿娇」的露宿婆婆，近日爆出被人「兜头」淋泼烟灰水欺凌，有街坊更目睹婆婆三番四次被人强行拖行数分钟，以及淋泼液体。事件曝光后，今（18日）早上约10时，社署职员、社工连同警员到娇婆婆露宿之处，软硬兼施将婆婆带上救护车，送往伊利沙伯医院检验。九龙城区区议员林德成向《星岛头条》表示，今日（18日）早上社署联同食环署、警方及救护员安排婆婆入医院接受检查及治疗。对于有弱势长者被恶意欺凌，他直斥性质恶劣，「唔容许、0容忍」，希望社署可以派员介入，安排婆婆入住安老院舍暂住，同时警方亦严正跟进及调查。

林德成指婆婆在红磡观音庙一带露宿多年，为人内敛又执著，过去曾联同地区义工、社福机构多次主动接触、探访关怀，但婆婆断言拒绝社署的服务跟进及稳定住宿。虽然有商户指婆婆经常在街头大小二便，对附近环境的衞生有严重影响，但婆婆在近日被欺凌，认为性质恶劣，直言「唔容许、0容忍」，希望警方可以跟进并缉凶。

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他又指婆婆行动不便，今早当局成功游说她到医院接受治疗及检查，但日后需视乎婆婆的意向，如她愿意接受社署的服务，希望社署可以安排她到安老院舍暂住，避免她再被人随意欺凌。

附近香烛店的女职员透露，娇婆婆年近80岁，以前在红磡邨居住，其后母亲去世，又因欠租，其单位遭房署收回，自此她便露宿街头，一住便三十年。由于她年老无依，不少街坊都施以援手，不时给予食物、冬天送上被褥，但久而久之，她因行动不便，便开始就地排泄，「佢喺度濑屎濑尿，污糟邋遢 ，濑到周围都系，搅到神憎鬼厌。」

由于近日被淋液骚扰，娇婆婆便由观音庙，搬到香烛店附近露宿，但因她随地便溺，令香烛店门口的衞生恶劣，「搅到成地都系，日日返嚟都要用漂白水洗地。」有街坊拍得近日有青年向娇婆婆淋泼烟头水及液体，女职员坦言行凶者是附近的街坊。「系个住附近的𡃁仔所为，话佢（婆婆）影响市容，要整走佢，有晚仲拉住婆婆拉到落下面（路边），又淋水又掟鸡蛋。」

婆婆由观音庙移师到附近的押店露宿。杨伟亨摄

婆婆由观音庙移到附近的押店露宿。

对面是红磡诊所。

有街坊表示，周三（15日）晚一名穿短裤男子，走到婆婆栖身的观音庙前，突然连续两次向婆婆淋泼液体，其后转身离开，并走入差馆里一住宅大厦。

翌日（16日）晚，又有一名短裤男用两手强行将婆婆拖离原位，将她拉至路边及垃圾桶旁，过程约6分钟。目击者批评涉事男子欺凌弱小，并希望有社工可以跟进婆婆情况。

社署表示，服务队曾进行多次外展关怀探访。 社署在得悉事件后，于今早联同服务队安排婆婆入院检查， 并会继续跟进其福利需要。署方又指露宿是复杂的社会问题，涉及不同政策局及部门的范畴， 当中包括露宿者的住宿、福利、医疗等方面的服务需要， 以至于地区层面跨部门的统筹行动。 各政府部门及地区服务单位一直紧密合作，协力支援露宿人士。 就露宿者的福利需要，社会福利署津助非政府机构营办三队露宿者综合服务队进行日间及深宵外展探访，主动接触露宿者，了解其露宿的原因， 并按他们的实际需要及接受服务的意愿，提供综合服务，包括辅导、 服务转介、短期住宿、经济援助等，以解决露宿者的紧急福利需要， 协助他们脱离露宿生活，重新融入社会。 社署亦津助非政府机构营办短期宿舍， 为露宿者提供短期过渡性住宿，并透过辅导及咨询， 协助他们过渡到稳定的住宿安排。