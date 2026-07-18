电话骗案│骗徒冒公司海外总裁呃走$1450万 警拘61人涉款逾3000万 再破低息贷款骗案

本港电话骗案及相关洗黑钱活动情况近期显著加剧。今年一至五月电话骗案较去年同期上升近5成，涉及损失金额高达港币7亿2千万元。警方更发现骗徒除了以往假扮亲朋戚友骗财外，近期更假扮受害人的上司、同事甚至公司合作伙伴，利用职场上经常需要进行资金转帐的特点降低受害人的警惕。今年首五月录得涉款最大的一宗电骗案中，骗徒疑利用更改来电号码的技术，冒充身处海外的公司总裁致电员工要求汇款，骗去高达1450万港元。为打击诈骗产业链，警方今年七月起展开全港性执法行动，共拘捕61名涉案男女，成功侦破54宗电话骗案，涉案总金额高达港币3100万元，当中更成功瓦解了一个利用工厂大厦作为电话诈骗中心、涉及超过200名受害人的低息贷款骗案集团。

本港首五月电骗急升四成六 假冒客服及猜猜我是谁成重灾区

商业罪案调查科情报组总督察何明慧讲述行动详情时表示，在2026年一月至五月期间，本港共录得16682宗诈骗案件，占整体罪案数目的四成七。在所有骗案中，电话骗案占比超过两成，合共录得3766宗，涉及损失金额达港币7亿2千万元。与去年同期相比，电话骗案数目大幅上升四成六，增加了1192宗，而损失金额更是跃升了六成六。

在众多犯案手法中，骗徒最常使用的仍是假冒客服骗案，占整体电话骗案的四成。骗徒往往冒充银行、电讯商或网购平台等机构的客服人员，以帐户异常或交易问题为借口，甚至是声称受害人购买了保险服务等，从而诱骗受害人提供个人及银行资料，骗取受害人付出一系列手续费。

今年首五月损失最大的一宗假冒客服案件涉及一名56岁女子，今年一月她因误信自称支付平台职员的来电，以为自己登记了月费约一千元的保险计划，最终按指示将高达300多万元的存款分五次转帐至骗徒户口作为保证金，随后骗徒失联，受害人始知受骗。

猜猜我是谁案件大幅翻倍 骗徒利用改号技术假冒海外总裁骗走千万

除假冒客服外，传统的「猜猜我是谁」骗案在今年亦呈现极为明显的上升趋势。今年首五个月内，警方共接获1385宗「猜猜我是谁」案件，较去年同期的717宗增幅高达九成三，总损失金额高达9500万元，平均每宗案件的受害人损失达六万多港元。

骗徒的犯案手法已有所转变，除了以往假扮亲朋戚友要求受害人转钱外，近期越来越多骗徒假扮受害人的上司、同事甚至公司合作伙伴，利用职场上经常需要进行资金转帐的特点降低受害人的警惕。今年首五月录得涉款最大的一宗「猜猜我是谁」案件中，诈骗分子怀疑利用了更改来电号码的技术，冒充身处海外的公司总裁致电员工要求汇款，接听的人员信以为真，遂将高达1450万港元巨款转帐至骗徒帐户，直到银行发现该笔大额转帐并向母公司核实，方揭发这宗骗局。警方建议私人公司审视其内部转帐审批流程，加入书面确认机制，若对来电者身份有任何怀疑，应立即挂断电话并以原先认知的正确电话号码回电核实。

石阶行动全港搜捕拘61人 长者遭冒充亲友索取保释金

督察刘思齐补充，为有效打击电话骗案产业链，警方于7月2日至17日期间采取主动出击策略，由商业罪案调查科联同各大总区开展了「石阶行动」。在为期半个月的搜捕中，警方共拘捕了61人，包括46男及15女，年龄介乎17至82岁，他们分别涉嫌串谋诈骗、以欺骗手段取得财产以及洗黑钱等罪名。整个行动共破获了54四宗以「猜猜我是谁」手法为主的电话骗案，涉款3100万港元。

在其中10宗案件中，有22名年龄介乎67至94岁的长者受害人接获骗徒来电，对方冒充其亲友，称被执法部门拘捕需要支付保释金或因受伤急需医药费，要求受害人带同现金交收。警方接报后迅速部署，成功锁定并截获11男及1女涉嫌向长者收取骗款的男女，年龄介乎17至45岁。他们涉嫌向受害人收取骗款，被人员以「串谋诈骗」罪名拘捕。人员同时起回55万港元赃款。警方发现大部份现金交收的电话骗案是针对老人家，警方借此呼吁及提醒，长者如果收到陌生人来电应先保持冷静，然后亲身或者致电亲人核实，或与可信赖的人商量。长者家属应多加留意家中长者有否突然提取大量现金，并详细查问提取现金的目的，避免堕入骗徒嘅法网。

商罪科携手西九龙捣破工厦电骗中心 随机Cold Call诱骗两百人涉款两百万

西九龙总区科技及财富罪案组督察龙伟权续称，在「石阶行动」中，该组联同商业罪案调查科情报组于7月14日成功瓦解了一个活跃于本地的电话诈骗集团，并捣破其位于工厂大厦内的电话诈骗中心。行动中，警方以串谋诈骗罪拘捕了4男1女共五名年龄介乎22至39岁的嫌疑人，当中包括集团主脑及骨干成员，部分人具有黑社会背景。

警方在现场检获多部手提电话、电脑、电话卡及大量文件，并发现了用作诱骗贷款的讲稿，初步检验发现文件储存了超过1000项包含姓名、电话号码及身份证号码的个人资料。调查显示，该集团自去年九月起开始营运，分工精密，由骨干成员负责营运工厦中心，并在中心内设置专责打电话的岗位，亦有成员负责招揽人员打诈骗电话、提供讲稿并传授应对对答。

该集团主要透过「Cold Call」或随机发送短讯的形式，自称财务公司或银行职员，以低息贷款及即时批核不需审批为诱因，吸引有燃眉之急的市民借贷。当受害人表示有意借贷后，骗徒便要求从申请的贷款中抽取百分之二十至二十五作为「行政费」或「保证金」，指示受害人转帐至指定的傀儡户口以清洗犯罪得益，随后便失去联络。从去年九月至今，该集团已诱骗了241名受害人，涉案金额达200万港元，警方目前仍就1000名个人资料是否有进一步泄漏风险等细节进行调查，不排除会发现更多同类案件。

暑期求职旺季警方吁防招聘陷阱 善用防骗视伏App作风险评估

随著暑假正式开始，大量毕业生及在校学生开始寻找工作或暑期工，警方特别提醒求职市民必须提高警觉。市民切勿轻信网上一些以「刷单员」、「下单员」或「点赞员」等噱头作招徕的招聘广告，这些大多属于不法分子的骗案手段。如果招聘公司要求求职者使用个人银行户口协助公司收取或付款项，甚至要求以求职者个人名义向财务公司办理借贷，求职者必须加倍小心，因为一般正规公司均拥有自身的公司户口，绝对不会要求员工使用私人户口作资金转帐，更不应要求求职者背负债务，否则极可能堕入洗黑钱集团的圈套或求职贷款骗局。

最后，警方再次呼吁市民，不论是接获自称银行职员的讯息还是遇到任何可疑情况，切勿随意透露身份证号码、银行帐户、密码或验证码等个人隐私，并应主动向银行核实。市民大众可多加利用警方「防骗视伏App」内的查询版面进行诈骗风险评估，或致电二十四小时「防骗易热线18222」寻求专业查询，全方位保障个人财产安全。