Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

电话骗案│骗徒冒公司海外总裁呃走$1450万 警拘61人涉款逾3000万 再破低息贷款骗案

突发
更新时间：12:22 2026-07-18 HKT
发布时间：12:22 2026-07-18 HKT

本港电话骗案及相关洗黑钱活动情况近期显著加剧。今年一至五月电话骗案较去年同期上升近5成，涉及损失金额高达港币7亿2千万元。警方更发现骗徒除了以往假扮亲朋戚友骗财外，近期更假扮受害人的上司、同事甚至公司合作伙伴，利用职场上经常需要进行资金转帐的特点降低受害人的警惕。今年首五月录得涉款最大的一宗电骗案中，骗徒疑利用更改来电号码的技术，冒充身处海外的公司总裁致电员工要求汇款，骗去高达1450万港元。为打击诈骗产业链，警方今年七月起展开全港性执法行动，共拘捕61名涉案男女，成功侦破54宗电话骗案，涉案总金额高达港币3100万元，当中更成功瓦解了一个利用工厂大厦作为电话诈骗中心、涉及超过200名受害人的低息贷款骗案集团。

 

本港首五月电骗急升四成六 假冒客服及猜猜我是谁成重灾区

商业罪案调查科情报组总督察何明慧讲述行动详情时表示，在2026年一月至五月期间，本港共录得16682宗诈骗案件，占整体罪案数目的四成七。在所有骗案中，电话骗案占比超过两成，合共录得3766宗，涉及损失金额达港币7亿2千万元。与去年同期相比，电话骗案数目大幅上升四成六，增加了1192宗，而损失金额更是跃升了六成六。

在众多犯案手法中，骗徒最常使用的仍是假冒客服骗案，占整体电话骗案的四成。骗徒往往冒充银行、电讯商或网购平台等机构的客服人员，以帐户异常或交易问题为借口，甚至是声称受害人购买了保险服务等，从而诱骗受害人提供个人及银行资料，骗取受害人付出一系列手续费。

今年首五月损失最大的一宗假冒客服案件涉及一名56岁女子，今年一月她因误信自称支付平台职员的来电，以为自己登记了月费约一千元的保险计划，最终按指示将高达300多万元的存款分五次转帐至骗徒户口作为保证金，随后骗徒失联，受害人始知受骗。

猜猜我是谁案件大幅翻倍 骗徒利用改号技术假冒海外总裁骗走千万

除假冒客服外，传统的「猜猜我是谁」骗案在今年亦呈现极为明显的上升趋势。今年首五个月内，警方共接获1385宗「猜猜我是谁」案件，较去年同期的717宗增幅高达九成三，总损失金额高达9500万元，平均每宗案件的受害人损失达六万多港元。

骗徒的犯案手法已有所转变，除了以往假扮亲朋戚友要求受害人转钱外，近期越来越多骗徒假扮受害人的上司、同事甚至公司合作伙伴，利用职场上经常需要进行资金转帐的特点降低受害人的警惕。今年首五月录得涉款最大的一宗「猜猜我是谁」案件中，诈骗分子怀疑利用了更改来电号码的技术，冒充身处海外的公司总裁致电员工要求汇款，接听的人员信以为真，遂将高达1450万港元巨款转帐至骗徒帐户，直到银行发现该笔大额转帐并向母公司核实，方揭发这宗骗局。警方建议私人公司审视其内部转帐审批流程，加入书面确认机制，若对来电者身份有任何怀疑，应立即挂断电话并以原先认知的正确电话号码回电核实。

石阶行动全港搜捕拘61人 长者遭冒充亲友索取保释金

督察刘思齐补充，为有效打击电话骗案产业链，警方于7月2日至17日期间采取主动出击策略，由商业罪案调查科联同各大总区开展了「石阶行动」。在为期半个月的搜捕中，警方共拘捕了61人，包括46男及15女，年龄介乎17至82岁，他们分别涉嫌串谋诈骗、以欺骗手段取得财产以及洗黑钱等罪名。整个行动共破获了54四宗以「猜猜我是谁」手法为主的电话骗案，涉款3100万港元。

在其中10宗案件中，有22名年龄介乎67至94岁的长者受害人接获骗徒来电，对方冒充其亲友，称被执法部门拘捕需要支付保释金或因受伤急需医药费，要求受害人带同现金交收。警方接报后迅速部署，成功锁定并截获11男及1女涉嫌向长者收取骗款的男女，年龄介乎17至45岁。他们涉嫌向受害人收取骗款，被人员以「串谋诈骗」罪名拘捕。人员同时起回55万港元赃款。警方发现大部份现金交收的电话骗案是针对老人家，警方借此呼吁及提醒，长者如果收到陌生人来电应先保持冷静，然后亲身或者致电亲人核实，或与可信赖的人商量。长者家属应多加留意家中长者有否突然提取大量现金，并详细查问提取现金的目的，避免堕入骗徒嘅法网。

商罪科携手西九龙捣破工厦电骗中心 随机Cold Call诱骗两百人涉款两百万

西九龙总区科技及财富罪案组督察龙伟权续称，在「石阶行动」中，该组联同商业罪案调查科情报组于7月14日成功瓦解了一个活跃于本地的电话诈骗集团，并捣破其位于工厂大厦内的电话诈骗中心。行动中，警方以串谋诈骗罪拘捕了4男1女共五名年龄介乎22至39岁的嫌疑人，当中包括集团主脑及骨干成员，部分人具有黑社会背景。

警方在现场检获多部手提电话、电脑、电话卡及大量文件，并发现了用作诱骗贷款的讲稿，初步检验发现文件储存了超过1000项包含姓名、电话号码及身份证号码的个人资料。调查显示，该集团自去年九月起开始营运，分工精密，由骨干成员负责营运工厦中心，并在中心内设置专责打电话的岗位，亦有成员负责招揽人员打诈骗电话、提供讲稿并传授应对对答。

该集团主要透过「Cold Call」或随机发送短讯的形式，自称财务公司或银行职员，以低息贷款及即时批核不需审批为诱因，吸引有燃眉之急的市民借贷。当受害人表示有意借贷后，骗徒便要求从申请的贷款中抽取百分之二十至二十五作为「行政费」或「保证金」，指示受害人转帐至指定的傀儡户口以清洗犯罪得益，随后便失去联络。从去年九月至今，该集团已诱骗了241名受害人，涉案金额达200万港元，警方目前仍就1000名个人资料是否有进一步泄漏风险等细节进行调查，不排除会发现更多同类案件。

暑期求职旺季警方吁防招聘陷阱 善用防骗视伏App作风险评估

随著暑假正式开始，大量毕业生及在校学生开始寻找工作或暑期工，警方特别提醒求职市民必须提高警觉。市民切勿轻信网上一些以「刷单员」、「下单员」或「点赞员」等噱头作招徕的招聘广告，这些大多属于不法分子的骗案手段。如果招聘公司要求求职者使用个人银行户口协助公司收取或付款项，甚至要求以求职者个人名义向财务公司办理借贷，求职者必须加倍小心，因为一般正规公司均拥有自身的公司户口，绝对不会要求员工使用私人户口作资金转帐，更不应要求求职者背负债务，否则极可能堕入洗黑钱集团的圈套或求职贷款骗局。

最后，警方再次呼吁市民，不论是接获自称银行职员的讯息还是遇到任何可疑情况，切勿随意透露身份证号码、银行帐户、密码或验证码等个人隐私，并应主动向银行核实。市民大众可多加利用警方「防骗视伏App」内的查询版面进行诈骗风险评估，或致电二十四小时「防骗易热线18222」寻求专业查询，全方位保障个人财产安全。

最Hit
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
时事热话
2026-07-17 11:31 HKT
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
家居装修
10小时前
星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获
02:34
星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获
申诉热话
7小时前
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
影视圈
5小时前
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
投资理财
22小时前
70岁米雪饭局疑被男子闻发、搭肩「抽水」？ 受访还原互动过程：我唔系弱质女流
70岁米雪饭局疑被男子闻发、搭肩「抽水」？ 受访还原互动过程：我唔系弱质女流
影视圈
6小时前
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
戴蕴慧萌爆孙女激罕曝光 拒当虎嫲逼学琴 盼身体健康见证Nara结婚：想抱埋曾孙
戴蕴慧萌爆孙女激罕曝光 拒当虎嫲逼学琴 盼身体健康见证Nara结婚：想抱埋曾孙
影视圈
7小时前
嘉例川之汤有小童浸温泉失踪。かれい川の汤
01:39
鹿儿岛5岁童浸温泉失踪近1个月 终寻获遗体 父母当场泪崩
即时国际
6小时前
美撤销林定国等9人制裁 商务部赞不再延续涉港国家紧急状态行政命令
01:24
美撤销林定国等9人制裁 商务部赞不再延续涉港国家紧急状态行政命令
大国外交
5小时前