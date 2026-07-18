红磡露宿婆婆疑遭淋烟灰水 目击者报警揭发 网民斥欺凌弱小盼社工跟进

红磡一名露宿婆婆疑遭人淋泼烟灰水，引起网民关注。有网民日前在社交平台发文，指本周三（15日）晚上约11时，在红磡观音庙附近目击一名年轻男子，疑将一桶装有烟灰水的水桶「兜头」淋向一名露宿婆婆，其后逃离现场。

婆婆呼叫「好冻，我就死啦」

目击者社交平台发文表示，事发时自己正在车内，突然听到有人大叫，望向后方时，见一名约20多岁男子身穿白色背心、黑色短裤及运动鞋，手持一桶烟灰水淋向婆婆，之后「一字（枝）箭」跑入附近一幢大厦。

帖文指出，当时天气仍然下雨，婆婆被淋湿后不停呼叫「好冻，我就死啦」。目击者上前询问婆婆是否需要协助，但婆婆未有回应，只是缩作一团。由于担心她身体状况，目击者于是报警并召唤救护车。警员及救护员到场后，曾关心婆婆情况，并劝喻她送院接受检查，但婆婆拒绝。救护员最后为她提供较厚毛毡保暖。

救护员曾劝喻她送院接受检查，但婆婆拒绝。 Facebook 黄埔人•红磡人•土瓜湾人

目击者批评涉事男子欺凌弱小，并希望有社工可以跟进婆婆情况。

近年精神状态转差

有网民留言表示，婆婆在红磡一带生活多年，有人称她「以前好正常」，疑因受到刺激后精神状态转差；亦有街坊表示，近年曾尝试协助婆婆，形容她精神状态较差，惟仍会接受他人提供的饭盒及物资。有网民留言希望婆婆能够「尽快过返正常生活」，并关注其日后生活及需要。

警方表示，周三（16日）凌晨零时24分接获报案，指一名老妇怀疑被人淋水后呼救及怀疑受寒。人员及救护员到场，惟75岁女事主拒绝送院。案件列作「投诉滋扰」及「发现病人」处理。