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海关截查泰国抵港两韩男 揭藏44只濒危活龟及蜥蜴

突发
更新时间：20:35 2026-07-17 HKT
发布时间：20:35 2026-07-17 HKT

香港海关昨日（7月16日）在香港国际机场，检获36只怀疑受管制属濒危物种的活龟，以及8只怀疑受管制属濒危物种的活蜥蜴，估计总市值约55万元。行动中海关拘捕两名抵港韩国籍男旅客。

两名被捕韩国籍男旅客分别24岁和30岁，他们昨日从泰国曼谷飞抵本港，于机场入境大堂先后被海关人员截停清关检查，关员在他们的手提行李里的胶盒内发现该批活龟及活蜥蜴。

经渔农自然护理署人员查验后，怀疑该批活龟及活蜥蜴属《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录所列明的濒危物种，在本港受《保护濒危动植物物种条例》所管制。目前案件已转交渔护署跟进。

海关提醒市民，切勿携带受管制物品进出香港。根据《保护濒危动植物物种条例》，任何人如非按照《条例》规定进出口或管有濒危物种均属违法，一经定罪，最高可被判罚款1000万元及监禁10年，有关物品亦会被充公。市民可透过24小时热线（182 8080）、专用电邮（[email protected]）或网上表格举报怀疑走私活动。

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