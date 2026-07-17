飞机猪｜机场海关截获390万元大麻花 拘两男最细19岁

香港海关昨日（7月16日）在香港国际机场侦破两宗涉及航空入境旅客的贩毒案件，检获约21公斤怀疑大麻花，估计市值共约390万元，并拘捕两名男子。

涉案19岁马来西亚籍男旅客寄舱行李内的怀疑大麻花。

两宗案件分别涉及一名50岁中国籍男旅客及19岁马来西亚籍男旅客。他们昨日从泰国曼谷经菲律宾马尼拉飞抵本港。关员清关期间，分别于二人的寄舱行李内检获10及11公斤怀疑大麻花。两名男子其后被捕，已各被控一项贩运危险药物罪，案件于明日（7月18日）在九龙城裁判法院提堂。

海关会继续根据情报分析及风险管理原则，重点拣选来自高风险地区的旅客作清关检查，加强打击跨境贩运毒品活动；同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。

涉案50岁中国籍男旅客寄舱行李内的怀疑大麻花。