Customs Yes青年新疆之旅｜到访中哈边境及能源枢纽 走出书本了解一带一路

「香港海关青年发展计划」（Customs YES）40名青年成员，近日参与了新疆「一带一路」探索之旅。所谓「读万卷书，不如行万里路」， 会员今次亲身走到与哈萨克接壤的新疆边境口岸与陆港枢纽，近距离到访书本中的「一带一路」、中欧班列等场景，了解国家如何推动物流、通关与能源互联互通，感受「向西开放」的战略布局。

会员实地走进乌鲁木齐国际陆港区，了解陆港区建设及运作，包括多式联运设施、物流流程与中欧班列发展，认识新疆如何连接「一带一路」沿线铁路及公路网络，成为内陆国际物流枢纽。

另外，会员亲身走访宏伟的霍尔果斯第六代国门，感受边境口岸重要功能。会员亦了解到现代化通关设施及流程，认识科技如何提升口岸运作效率，令跨境人流、物流往来更便捷高效。

相关报道：Customs Yes青年新疆之旅｜青年新疆之旅到访大巴扎赛里木湖汗血马基地 感受文化与自然

除此之外，会员也到访霍尔果斯国际边境合作中心，走进中国与哈萨克跨境合作平台，认识边境贸易、跨境合作与区域交流发展，体验口岸城市连接中亚、辐射欧亚的独特优势。

同时，会员也走到霍尔果斯铁路口岸站，亲眼目睹连接欧亚多地一列列货运列车的震撼画面，从而了解货物如何经铁路口岸进出口，进一步认识中欧班列及跨境铁路运输在「一带一路」建设中的重要角色。

会员亦到访中亚天然气管道计量站，从这个国家西向能源互通的重要节点，了解天然气管道运作及能源输送流程，认识能源基建如何支撑国家发展及区域合作。

海关表示，由陆港到口岸，由铁路到能源管道，今次行程令会员将书本上的「一带一路」概念变成眼前真实场景，更深入了解国家推动跨国物流与能源互通布局，亦思考香港如何在「一带一路」倡议下发挥「超级联系人」角色。

相关报道：海关副关长率Customs YES青年走进新疆 探索棉花乳制品新能源三大产业