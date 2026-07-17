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元朗男贼连环爆窃商舖车辆 警方5小时内闪电拘人

突发
更新时间：17:31 2026-07-17 HKT
发布时间：17:31 2026-07-17 HKT

元朗警区刑事调查队经深入调查后，在接报后5个小时内，于昨日（7月16日）以「爆窃」、「车内盗窃」及「企图车内盗窃」等罪，迅速拘捕一名39岁本地男子，涉嫌与区内发生的连环爆窃商舖及车内盗窃案有关，涉案金额约1,600港元。

元朗警区刑事调查队高级督察林灵珊表示，昨早警方接获元朗某商场店舖职员的报案，指商舖里收银机有被撬的痕迹，店内的1000港元现金被盗。警方到场调查，包括翻查商场闭路电视，发现涉案疑犯趁店舖未营业之际，潜入收银柜枱一带爆窃。

除此之外，警方亦发现疑犯亦到另外三间摊位商店的柜枱试图爆窃，所幸摊位商店职员点算后未发现损失。其后，疑犯前往商场停车场，随手拉动不同私家车车门，成功登上三部没有上锁车辆搜掠。警方随后联络相关车主，经点算后其中一部车辆约600元现金被盗，另外两车则未有损失。

元朗警区刑事调查队高级督察林灵珊交代案情。黄文威摄
元朗警区刑事调查队高级督察林灵珊交代案情。黄文威摄

警方其后迅速锁定疑犯身份、衣著和逃走方向，在接获报案的五个小时内，元朗区内一名39岁涉案本地无业男子闪电落网，涉嫌「爆窃」、「车内盗窃」及「企图车内盗窃」等罪。涉案男子正被扣查，将被控相关罪名，案件于周六（7月18日）早上在屯门裁判法院提堂。元朗警区刑事调查队第七队正跟进案件。

警方表示，案中疑犯选择目标多数为开放式、摊位式、防盗措施较低的商户，以及没有锁好的车辆。警方呼吁商舖提高防盗意识，包括锁好贵重财物，避免在商店存放大量现金，并建议在商店加装警报系统或闭路电视；另外车主亦应避免车内存放现金或贵重财物，离开时亦确保车辆锁好。爆窃罪及车内盗窃罪属严重罪行，一经定罪，最高判囚14年及10年，市民切勿以身试法。

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