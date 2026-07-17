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入境处伙多部门打击黑工 一周内连拘26男女包括雇主

突发
更新时间：16:30 2026-07-17 HKT
发布时间：16:30 2026-07-17 HKT

入境事务处于7月10日至16日，在全港多区打击非法劳工，包括「曙光行动」、联同劳工处的「光影行动」、联同食环署和康文署的「惊愕行动」、联同警方及劳工处的「权能者行动」，以及联同警方的「冠军行动」及「风沙行动」，共拘捕26人。

入境处指，行动中调查人员搜查多个目标地点，包括餐厅、街市及工厂等。被捕26人当中，包括17名怀疑非法劳工、5名雇主及4名逾期逗留人士。被捕怀疑黑工包括6男11女（24至59岁），当中4男3女持「行街纸」，另有1男2女涉嫌行使及管有怀疑伪造身份证；

入境处呼吁市民举报雇用非法劳工活动。资料图片
入境处呼吁市民举报雇用非法劳工活动。资料图片

因涉嫌聘用非法劳工被捕的雇主为4男1女（29至63岁）；至于被捕的逾期逗留人士为1男3女（37至61岁）。有关涉案雇主的调查仍然在进行，入境处不排除有更多人被捕。

入境处提醒市民，可使用举报非法劳工专线（185 185）、传真（2824 1166）、电邮（[email protected]）、或登入入境处网址利用「网上举报违反入境条例罪行」表格，向入境处举报雇用非法劳工活动。

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