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国安处搜两书店｜涉煽动被捕5男女 获准保释候查

突发
更新时间：16:05 2026-07-17 HKT
发布时间：16:05 2026-07-17 HKT

警方国安处周三（7月15日）根据海关转介执法，突击搜查旺角两间独立书店「留下书舍」及「田园书屋」，并拘捕3女2男，并于现场检取一批境外寄港的具煽动意图书籍。至今日（7月17日）警方表示，被捕5人已获准保释候查。

案情指，警方国安处接获海关转介，指早前在一批由境外寄到香港的货物中，发现具煽动意图的书籍。经调查后，国安处7月15日于旺角区搜查两间书店，拘捕两名37及57岁男子，及三名30至59岁女子，涉嫌违反《维护国家安全条例》第24条「出于煽动意图作出具煽动意图的作为」罪。

相关报道：警国安处搜田园书屋及留下书舍 检具煽动意图书籍 5男女涉煽动罪被捕

警方国安处人员搜查留下书舍。资料图片
警方国安处人员搜查留下书舍。资料图片

警方调查显示，被捕5人涉嫌于店铺内展示具有煽动意图的物品，以及出售具煽动意图的刊物，内容包括煽动他人引起对香港特区政府、司法机构及执法部门的憎恨。警方亦于书店检取一批涉案的具煽动意图书籍。

警方提醒市民，「出于煽动意图作出具煽动意图的作为」属严重罪行，首次定罪可被判处监禁七年，市民切勿以身试法。

相关报道 : 国安处搜两书店拘5人 消息：偷运煽动书籍来港出售 借文化推广荼毒社会

相关报道：国安处搜旺角两书店拘5人 邓炳强：书商有责任确保书籍不危害国安 如食店不会卖毒药

田园书屋。资料图片
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