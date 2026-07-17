海洛英藏鞋盒逃避追缉 警捣4个储存仓拘3男 包括2名内地旅客

为由源头堵截毒品流入社区，守护青少年于暑期期间免受毒品祸害，警方毒品调查科展开代号「捍卫者」的反毒品行动，成功于全港多个地区捣破四个毒品储存仓，检获市值超过3050万元的各类怀疑毒品，并拘捕三名男子，当中包括两名以内地旅客身份来港人士。警方在其中一个储存仓，发现贩毒集团将怀疑海洛英收藏在鞋盒内。警方相信贩毒集团是刻意利用日常物品作掩饰逃避追缉，但结果仍难逃法网。

深入调查突破防线 探员四地同步突击搜查

毒品调查科行动组高级督察汤敬培表示，警方经过深入调查，相信有贩毒集团在全港不同地方设立多个毒品储存仓，试图便利日后销售。探员昨日(16日)采取针对性打击行动，同步搜查位于铜锣湾、葵涌、土瓜湾及粉岭的四个毒品储存仓。这四个储存仓分别隐藏于旅馆房间、住宅、工业大厦及村屋内，企图以此掩人耳目。

检获大批毒品 揭发鞋盒底藏海洛英掩饰

在昨日的搜查行动中，警方共检获24公斤怀疑可卡因、18公斤怀疑氯胺酮、2.2公斤怀疑海洛英、1公斤怀疑冰毒，以及41800粒摇头丸。汤敬培指出，警方在打击其中一个储存仓时，发现贩毒集团将怀疑海洛英收藏在鞋盒内。警方相信贩毒集团是刻意利用日常物品作掩饰，试图增加警方调查及追查的难度，但最终仍被探员一一识破及检获。

三男涉贩毒被扣查 明日分送三处法院提堂

行动中被捕的三名男子年龄介乎25至38岁，其中有两名是以内地旅客身份入境。三名被捕人士现正被警方扣查，稍后将会被暂控贩运危险药物罪，并于明日(18日)分别在东区、屯门及九龙城裁判法院提堂。据悉，贩毒集团在网上以揾快钱方式作招徕，招揽睇仓、运毒人士，酬劳由数千至数万元不等。

警方呼吁青年勿贪图利益 贩毒最高可判终身监禁

警方借此机会呼吁市民，特别是青少年，切勿因一时贪念而受不法分子利诱参与贩毒活动。汤敬培强调，贩毒集团往往利用青少年或外来人士充当贩毒工具，一旦被捕必须承担严重的刑事后果。代号「捍卫者」的反毒品行动目前仍在持续进行，警方会继续全力打击毒品罪行，从源头堵截毒品流入社区。警方重申，贩毒属严重罪行，根据香港法例第134章《危险药物条例》，一经定罪，最高可被判处罚款500万元及终身监禁。