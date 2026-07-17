荃湾的士司机猝逝│家中顿失支柱 稚子问「几时天堂返落嚟」 遗孀语窒心酸

昨（16日）晚荃湾一辆载客的士铲上行人路撞栏，58岁男司机何志聪昏迷送院不治。何与妻子及一名仅7岁的儿子，一家三口同住大埔公屋单位，何妻获知丈夫猝逝，坦言感到很突然，何是家庭经济支柱，他的离世对家庭造成沉重打击，稚子无知，当儿子获告知爸爸「已上天堂」，儿子仍天真问道「咁佢几时返落嚟呀？」令何妻倍感心酸。

何妻说丈夫一直没有长期病患，即使早在一、两年前曾发生交通意外入院，经检查后亦无发现有特别病症。「佢每日驾的士8小时，下午5时开工，凌晨2时便收工，有时会更早，已经驾咗十几年车了。」

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何与妻子尚未注册，但二人育有一名7岁儿子，今年将升读小学一年级，一家三口搬来大埔公屋单位不久，装修亦很新净，原本寄望一切有新的开始，可惜天意弄人，一家三口骤变单亲家庭，「佢走得咁突然，主要系佢揾钱。」儿子虽然知道爸爸已离世消息，但仿佛未完全懂事，妈妈告诉他爸爸已「上咗天堂」，他反问「佢几时返落嚟呀？」

意外发生于昨晚11暽许，一部俗称「小露宝」的混能的士当时载著一名男乘客，沿马头坝道二线往荃湾海滨公园方向行驶，当途经屋苑映日湾对开，的士突缓慢向左偏移，随后撞上行人路护栏，其他驾驶者见状报警。警方到场后，何姓司机昏迷随即送往仁济医院抢救，经抢救不治。