黄雨│薄扶林塌山泥压7电单车无人伤 当局指斜坡整体稳定 暂时封锁车位

薄扶林道92号对开，今早（17日）11时半左右黄色暴雨警告信号生效期间，一幅10米乘10米斜坡有山泥塌下，部分树木及山泥压倒泊在路面的电单车停泊处，约7部电单车被压至翻侧，警方及消防接报到场，用生命探测器搜索，证实无人被困，无人受伤，并围封该范围有待处理。

土力工程处：斜坡绿化表土层滑落 硬性护面没有受损

土力工程处表示，今日约12时接获相关山泥倾泻报告，处方随即派出土力工程师联同路政署实地视察。事故中，斜坡护面上用于绿化的表土层滑落，影响斜坡底部的电单车停车位，无人受伤。经视察后确认，斜坡的硬性护面没有受损，整体稳定性亦不受影响。 路政署已按处方建议安排清理路面的泥石，该处的停车位暂时封闭，以保障公众安全。