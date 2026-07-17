屯门官立中学16岁男生昏迷危殆转严重 警拘14岁男同学涉伤人

屯门官立中学一名16岁姓邓男生，于7月3日在校园内怀疑被14岁男同学推跌，随后晕倒昏迷被送往医院救治。男生留医至今两周，情况稍为好转，医院管理局今（17日）表示其情况由危殆转为严重。警方今日指，经深入调查后，人员在7月13日在屯门区拘捕一名14岁本地男童，涉嫌「伤人」，他已获准保释候查，须于七月下旬向警方报到。

校方指学生「跌倒」

屯门官立中学在事发当日在官网表示，该校发生一宗「学生跌倒事件」，校方已即时为同学安排送院及接受治疗。学校亦已启动「危机处理小组」，为受影响同学及家长提供适切支援，并会持续关注学生的身心状况。

疑爬窗时发生意外

消息指，当时一众学生准备返回课室拿书包放学，其间位于后方的男生怀疑心急，爬上走廊及课室之间1米高窗户，试图绕过人潮，岂料发生意外。男生倒地后初时不适，到教员室治理，随后头晕作呕，老师见状随即报案求助。男生送院诊治后被发现脑出血，需要留医救治。

教育局当时亦表示十分关注事件。发言人称，在接获学校的通报后，教育局已即时跟进及提供意见。学校已启动危机处理小组跟进，并会与有关学生家长保持联系及提供支援。警方正调查事件，教育局不宜就事件作出评论或透露有关详情。教育局会继续与学校保持联络，提供适切意见及所需支援。