尖沙咀iSQUARE英皇戏院播《奥德赛》突响火警钟 约20观众疏散：闻到浓烈烟味

尖沙咀大型商场iSQUARE惊传火警。网上社交平台流传，有观众于昨日（16日）晚上9时50分，在iSQUARE英皇戏院观看电影《奥德赛》（The Odyssey）IMAX版时，正当电影播放至最后约10分钟的最精彩「戏玉」情节，银幕画面突然戛然而止，商场更随即响起火警钟。巧合的是，当时银幕上的电影台词刚好停在「来人把这些乞丐都赶出去！」，令在场观众哭笑不得。

观众遇火警被逼离开：唔通要由头睇多次？

意外发生后，网络社交平台Threads及小红书上，分别有多名在场观众发文诉苦，指昨晚在英皇戏院观看《奥德赛》期间突然遇上火警钟大鸣，众人被迫仓皇撤离。有市民透露，走火警期间在商场通道内已嗅到相当浓烈的烟味；亦有专程入场的影迷极度失望地表示：「睇咗两个半钟，唔俾我睇埋个尾，唔通要由头睇多次？」对于未能观看大结局感到非常崩溃与无奈。

巧合的是，观众疏散时，当时银幕上的电影台词刚好停在「来人把这些乞丐都赶出去！」小红书@Waffle的日常图

观众被迫仓皇撤离。小红书@Harmony

消防人员接报到场。Threads@lawtin23

警方接报到场调查 证冷气短路引致风机管道受损

警方发言人表示，于今日（17日）凌晨零时34分接获市民报案，指尖沙咀iSQUARE 7楼英皇戏院在播放电影途中，突然响起警钟并嗅到一股异样烟味，戏院职员随即依程序通知所有观众紧急离开。消防人员接报赶至现场，经初步调查后，发现烟味其实是来自该戏院楼下的另一楼层，相信是该层的冷气系统发生短路所致，事件中幸无人受伤。

消防处则回应指，案件中共有20名市民自行疏散到地面安全地方。消防员经深入调查后发现，戏院天花板的风机管道线有由火警造成的损毁痕迹，目前已交由相关部门及院方作进一步跟进与维修。