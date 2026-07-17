珍惜生命│骏发花园男子飞堕平台 当场不治

油麻地有人堕楼身亡。今日（17日）凌晨零时许，油麻地众坊街3号骏发花园的保安人员在巡逻期间，发现一名男子倒卧在大厦的一处平台上，怀疑他从高处堕下，遂报案求助。

救援人员赶往现场后，登上平台为倒卧的男子进行检验。惟经现场证实，该名姓刘（53岁）男事主已当场不治，毋须送院。

警方随即封锁现场平台及部分范围展开调查。经警员在场初步调查，相信刘姓男事主是从大厦上址一个单位的露台位置堕下。

警员在涉事单位内及现场进行搜证，并未检获遗书，却检获一封收数信。死者的具体死因，仍有待稍后进行验尸后才能确定，警方目前将案件列作「有人从高处堕下」跟进调查。

防止自杀求助热线：



「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service