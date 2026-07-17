珍惜生命｜北角汇对开海面女子堕海 获救送院不治

北角今日（17日）清晨发生一宗堕海遇溺事件。早上6时许，有市民在北角汇对开海面散步期间，赫然发现离岸海面怀疑有人遇溺，在水中载浮载沉，随即报警求助。

警方及消防接报后迅速赶往现场。警员首先到达北角渡轮码头对开海面视察，确认发现有人在海中漂浮。消防随即派出小艇到场展开救援，最终在离岸约二十米的位置，将该名大约50至60岁的中年女子救起。

女事主被救上消防小艇时已陷入昏迷，失去知觉。消防小艇随即将她送往附近的北角消防码头上岸，交予在场候命的救护人员接手。救护人员随即使用心外压仪器为她急救，并将她紧急送院抢救，惜最终不治。警方正就女事主的身份、堕海原因展开调查。

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