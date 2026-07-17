警捣观塘外围赌博洗黑钱中心拘12男女 检获及冻结逾70万元犯罪得益

警方自七月起展开「戈壁」（CROWBEAK）、「风盾」（WINDSHIELD）及雷霆（THUNDERBOLT）行动，以打击外围赌博及有组织犯罪集团的非法活动，堵截犯罪分子的收入来源。



其后，西九龙总区重案组人员根据线报及经深入调查，锁定一个专为非法赌博网站洗黑钱的犯罪团伙，并于七月十五和十六日展开一个代号「瞬驭」（FASTCONQUEST）的情报主导行动，成功侦破该犯罪集团位于观塘的一个处理赌博网站得益和洗黑钱中心。

警方成功侦破该犯罪集团位于观塘的一个处理赌博网站得益和洗黑钱中心。警方图片

警方共检获超过四十万元现金的怀疑犯罪得益和七台电脑。警方图片

警方共检获超过四十万元现金的怀疑犯罪得益和七台电脑。警方图片



行动中，人员共拘捕10名本地男子及2名本地女子，年龄介乎24至58岁，涉及的罪行包括「收受赌注」、「向收受赌注者下注」及「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称「洗黑钱」）等。当中的4男2女分别为该犯罪集团的骨干成员、相关洗黑钱中心的管理员或职员。其余的6名被捕男子为收受赌注的傀儡户口持有人及网站赌客。



警方共检获超过四十万元现金的怀疑犯罪得益和七台电脑。同时，警方成功冻结一名集团主脑的虚拟货币钱包内总值三十三万元的虚拟货币怀疑犯罪得益。



所有被捕人现正被扣留调查。



警方提醒市民，根据香港法例第一百四十八章《赌博条例》，任何人向收受赌注者投注即属违法，首次被定罪，最高可被判处罚款一万元及监禁三个月。



任何人如非法收受赌注，一经定罪，最高可被判罚款五百万元及监禁七年。即使赌博网站不在香港，如果市民在香港参与相关网站运作，亦可能干犯相关《赌博条例》。



警方呼吁巿民，切勿参与任何非法赌博及洗黑钱活动。