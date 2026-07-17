反外围赌博│世界杯争冠 警捣观塘外围波洗黑钱中心 拘12男女检逾70万资产
更新时间：03:38 2026-07-17 HKT
发布时间：03:38 2026-07-17 HKT
发布时间：03:38 2026-07-17 HKT
世界杯赛事步入戏肉，争冠大战一触即发，全城掀起睇波热潮。然而，有非法外围赌博集团趁机大肆活跃，企图从中抽水。为彻底堵截有组织犯罪集团的收入来源，警方持续加强执法，严厉打击任何形式的外围赌博元素。
警方自今年7月起，已展开代号「戈壁」、「风盾」及「雷霆」等连串反罪恶行动，全方位扫荡非法外围赌博。西九龙总区重案组人员根据线报及深入调查，近日更成功锁定一个专门为非法赌博网站「洗白」资金的犯罪团伙。并于7月15及16日，展开代号「瞬驭」的行动，直捣该集团位于观塘的洗黑钱及处理赌博得益中心。行动中，探员共拘捕12名本地男女（10男2女），年龄介乎24至58岁。
被捕人士分工仔细，当中4男2女为集团骨干成员及洗黑钱中心的管理员；其余6名男子则为提供傀儡户口协助收受赌注的持有人，以及参与外围网的赌客。他们涉嫌干犯「收受赌注」、「向收受赌注者下注」及「洗黑钱」等严重罪行，所有人现正被扣留调查。
警方在现场搜获大批证物，包括7部电脑，并起出超过40万元现金的怀疑犯罪得益。为彻底切断其资金链，警方更追踪至虚拟领域，成功冻结集团主脑加密货币钱包内、总值约33万元的虚拟货币。
不法分子往往利用即时通讯软件或社交平台招揽赌客，世界杯决赛当前，警方呼吁市民切勿受诱惑而以身试法，而参与外围赌博不仅助长黑社会气焰，更需面对沉重的法律代价。
根据香港法例第148章《赌博条例》，任何人向收受赌注者投注即属违法，首次被定罪，最高可被判处罚款一万元及监禁三个月。任何人如非法收受赌注，一经定罪，最高可被判罚款500万元及监禁七年。即使赌博网站不在香港，如果市民在香港参与相关网站运作，亦可能干犯相关《赌博条例》。
警方呼吁巿民，切勿参与任何非法赌博及洗黑钱活动。
最Hit