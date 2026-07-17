反外围赌博│世界杯争冠 警捣观塘外围波洗黑钱中心 拘12男女检逾70万资产

世界杯赛事步入戏肉，争冠大战一触即发，全城掀起睇波热潮。然而，有非法外围赌博集团趁机大肆活跃，企图从中抽水。为彻底堵截有组织犯罪集团的收入来源，警方持续加强执法，严厉打击任何形式的外围赌博元素。

警方自今年7月起，已展开代号「戈壁」、「风盾」及「雷霆」等连串反罪恶行动，全方位扫荡非法外围赌博。西九龙总区重案组人员根据线报及深入调查，近日更成功锁定一个专门为非法赌博网站「洗白」资金的犯罪团伙。并于7月15及16日，展开代号「瞬驭」的行动，直捣该集团位于观塘的洗黑钱及处理赌博得益中心。行动中，探员共拘捕12名本地男女（10男2女），年龄介乎24至58岁。

警方成功侦破该犯罪集团位于观塘的一个处理赌博网站得益和洗黑钱中心。警方图片

警方共检获超过四十万元现金的怀疑犯罪得益和七台电脑。警方图片

警方共检获超过四十万元现金的怀疑犯罪得益和七台电脑。警方图片

被捕人士分工仔细，当中4男2女为集团骨干成员及洗黑钱中心的管理员；其余6名男子则为提供傀儡户口协助收受赌注的持有人，以及参与外围网的赌客。他们涉嫌干犯「收受赌注」、「向收受赌注者下注」及「洗黑钱」等严重罪行，所有人现正被扣留调查。

警方在现场搜获大批证物，包括7部电脑，并起出超过40万元现金的怀疑犯罪得益。为彻底切断其资金链，警方更追踪至虚拟领域，成功冻结集团主脑加密货币钱包内、总值约33万元的虚拟货币。

不法分子往往利用即时通讯软件或社交平台招揽赌客，世界杯决赛当前，警方呼吁市民切勿受诱惑而以身试法，而参与外围赌博不仅助长黑社会气焰，更需面对沉重的法律代价。

根据香港法例第148章《赌博条例》，任何人向收受赌注者投注即属违法，首次被定罪，最高可被判处罚款一万元及监禁三个月。任何人如非法收受赌注，一经定罪，最高可被判罚款500万元及监禁七年。即使赌博网站不在香港，如果市民在香港参与相关网站运作，亦可能干犯相关《赌博条例》。

警方呼吁巿民，切勿参与任何非法赌博及洗黑钱活动。

