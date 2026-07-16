飞机猪｜机场海关连破两宗行李贩毒拘3男女 检410万元大麻花

香港海关连续两日（7月15及16日）在香港国际机场侦破两宗行李藏毒的贩毒案件，共检获约22公斤怀疑大麻花，估计市值共约410万元，并拘捕两女一男。

首宗案件涉及两名分别26岁及33岁的菲律宾藉女旅客，她们周三（7月15日）从泰国曼谷飞抵本港。海关人员清关时，在她们寄舱行李内检获约12公斤怀疑大麻花，两名女子随即被拘捕。

第二宗案件中，一名47岁中国籍男旅客周四（7月16日）从泰国曼谷经菲律宾马尼拉飞抵本港。海关人员清关时，在其寄舱行李内发现约10公斤怀疑大麻花，遂把他拘捕。

首宗案件的两名被捕女子已被共同控以一项贩运危险药物罪。案件将于周五（7月17日）在西九龙裁判法院提堂。第二宗案件则仍在调查中。

海关会继续根据情报分析及风险管理原则，重点拣选来自高风险地区的旅客作清关检查，加强打击跨境贩运毒品活动，同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。