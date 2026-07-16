Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

钟雨璇智擒骗徒｜化身正义女神瞓身帮朋友伏击骗徒 誓要「捉得一个得一个」

突发
更新时间：22:15 2026-07-16 HKT
发布时间：22:15 2026-07-16 HKT

曾参加港姐、工展小姐及「大闸蟹小姐」，现为女团Riva成员的歌手钟雨璇（Ophelia）日前成为正义女神，为朋友向卖假波鞋的骗徒成功追讨1600元，获得大量网民称赞。她向《星岛头条》表示，自己的家人曾误堕网上购物骗案损失金钱，故此非常痛恨诈骗，发誓要「捉得一个得一个」。

钟雨璇指朋友早前在Carousell以1400元购买一对Air Jordan限量版波鞋，当时她已多番提醒朋友要小心，又要求朋友一定要面交，讵料骗徒在交收当日竟放飞机，声称会用速递运送波鞋上门。当钟雨璇的朋友用二维码付款后，始发现对方向她收取1400元人民币（大约1621元），而且更一去无回头，没有发货，而且一直「唔应机」。

相关新闻 : 港铁旺角站港女生擒卖假波鞋骗徒 获多人称赞勇敢 身份曝光原来曾选美做歌手

虽然朋友误堕骗局，钟雨璇仍为她抱不平，决定为她追讨损失，「我身边有屋企人买演唱飞俾人呃过，我真系好唔钟意，所以要捉得一个得一个，同埋上网睇原来呢个系惯犯嚟，我就决定用另一个Carousell户口试下约唔约到佢交收」。

钟雨璇忆述，她相约骗徒在昨日（15日）下午3时于港铁旺角站佯装交收波鞋，惟对方突然更改交收时间至下午5时半，又不肯透露自己当时的衣著，非常蛊惑。当对方出现时便立即上前将他截停，要求他退回骗款，「佢话自己喺闸入面，我哋即刻入闸捉住佢，本身我叫佢还钱，佢就话自己听不懂，我就即刻用普通话叫佢还钱，唔畀佢走」。

当时骗徒手持多对假波鞋，相信他仍要与其他人交收，但对于钟雨璇的质问，不断表示不知道及不承认，「我拎电话影住佢叫佢还钱，但其实佢系『艇仔』嚟，主脑唔系佢，我好严厉咁同佢讲，如果佢唔还钱就报警，如果肯还返啲钱就畀一次机会，咁个男人就同主脑讲，最后都有畀返$1600我哋，我就delete条片，而我赶时间所以无报警」。

最Hit
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
6小时前
梁爱离世享年87岁 曾被封「御用工人」 去年揭患胰脏癌暴瘦 晚年住深圳老人院丨独家
梁爱离世享年87岁 曾被封「御用工人」 去年揭患胰脏癌暴瘦 晚年住深圳老人院丨独家
影视圈
4小时前
1亿六合彩｜暑期金多宝7.21搅珠 一注独中即擸1亿 即睇开售日期/幸运号码
00:57
1亿六合彩｜暑期金多宝7.21搅珠 一注独中即擸1亿 即睇开售日期/幸运号码
社会
6小时前
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
饮食
8小时前
长者倒毙屋内传浓烈尸臭 邻居崩溃上网求救惹热议：「我屋企同个鼻都有果阵味唔散！」｜Juicy叮
长者倒毙屋内传浓烈尸臭 邻居崩溃上网求救惹热议：「我屋企同个鼻都有果阵味唔散！」｜Juicy叮
时事热话
8小时前
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享 
生活百科
6小时前
施南生离世｜向太心疼挚友为爱沉沦：这辈子就是徐克  两烈女惺惺相惜  自爆与向华强疯狂史
施南生离世｜向太心疼挚友为爱沉沦：这辈子就是徐克  两烈女惺惺相惜  自爆与向华强疯狂史
影视圈
7小时前
梁爱离世｜4月时最后露面须坐轮椅体重不足70磅  患癌拒化疗讲到喊：生死都系自己一个人
梁爱离世｜4月时最后露面须坐轮椅体重不足70磅  患癌拒化疗讲到喊：生死都系自己一个人
影视圈
4小时前
梁爱离世丨梁爱老公为导演左几 曾享富贵生活惜遇六七暴动致破产 经历丧夫丧子过独居生活
梁爱离世丨梁爱老公为导演左几 曾享富贵生活惜遇六七暴动致破产 经历丧夫丧子过独居生活
影视圈
3小时前
郑秀文两饼印家姐激罕现身  打扮贵气高颜值撑答谢会  零架子一原因向Sammi粉丝道歉
郑秀文两饼印家姐激罕现身  打扮贵气高颜值撑答谢会  零架子一原因向Sammi粉丝道歉
影视圈
3小时前