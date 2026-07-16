钟雨璇智擒骗徒｜化身正义女神瞓身帮朋友伏击骗徒 誓要「捉得一个得一个」

曾参加港姐、工展小姐及「大闸蟹小姐」，现为女团Riva成员的歌手钟雨璇（Ophelia）日前成为正义女神，为朋友向卖假波鞋的骗徒成功追讨1600元，获得大量网民称赞。她向《星岛头条》表示，自己的家人曾误堕网上购物骗案损失金钱，故此非常痛恨诈骗，发誓要「捉得一个得一个」。

钟雨璇指朋友早前在Carousell以1400元购买一对Air Jordan限量版波鞋，当时她已多番提醒朋友要小心，又要求朋友一定要面交，讵料骗徒在交收当日竟放飞机，声称会用速递运送波鞋上门。当钟雨璇的朋友用二维码付款后，始发现对方向她收取1400元人民币（大约1621元），而且更一去无回头，没有发货，而且一直「唔应机」。

相关新闻 : 港铁旺角站港女生擒卖假波鞋骗徒 获多人称赞勇敢 身份曝光原来曾选美做歌手

虽然朋友误堕骗局，钟雨璇仍为她抱不平，决定为她追讨损失，「我身边有屋企人买演唱飞俾人呃过，我真系好唔钟意，所以要捉得一个得一个，同埋上网睇原来呢个系惯犯嚟，我就决定用另一个Carousell户口试下约唔约到佢交收」。

钟雨璇忆述，她相约骗徒在昨日（15日）下午3时于港铁旺角站佯装交收波鞋，惟对方突然更改交收时间至下午5时半，又不肯透露自己当时的衣著，非常蛊惑。当对方出现时便立即上前将他截停，要求他退回骗款，「佢话自己喺闸入面，我哋即刻入闸捉住佢，本身我叫佢还钱，佢就话自己听不懂，我就即刻用普通话叫佢还钱，唔畀佢走」。

当时骗徒手持多对假波鞋，相信他仍要与其他人交收，但对于钟雨璇的质问，不断表示不知道及不承认，「我拎电话影住佢叫佢还钱，但其实佢系『艇仔』嚟，主脑唔系佢，我好严厉咁同佢讲，如果佢唔还钱就报警，如果肯还返啲钱就畀一次机会，咁个男人就同主脑讲，最后都有畀返$1600我哋，我就delete条片，而我赶时间所以无报警」。