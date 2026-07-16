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港铁旺角站港女生擒卖假波鞋骗徒 获多人称赞勇敢 身份曝光原来曾选美做歌手

突发
更新时间：21:27 2026-07-16 HKT
发布时间：21:27 2026-07-16 HKT

网上今日（16日）流传一段影片，片中见到一名港女在旺角站捉住一个讲普通话、戴cap帽的男子，指他「卖假波鞋」。有眼利的网民认出该名港女是曾参加工展小姐、《尾二一届口罩小姐》及「大闸蟹小姐」的钟雨璇（Ophelia）。她在社交平台发文分享事件始末，透露成功取回1600元，并指：「今日真系大快人心成功击败诈骗集团！」

片中见到，一名港女在旺角港铁站拉住一名操普通话的cap帽男子，一边用手机拍低整个过程。她向cap帽男表示：「你现在就付款！这个人卖假波鞋，还有网上骗案……你现在就还钱给我！我是艺人！」cap帽男多次尝试逃脱但不成功，而该名港女读出一个银码要求对方立即付款，最后，cap帽男答应付钱，影片便作结。多名网民赞扬该名港女非常勇敢，是女中豪杰，但亦有眼利网民认出她便是钟雨璇。

钟雨璇在社交平台发文分享事件始末，透露成功取回1600元。
钟雨璇在社交平台发文分享事件始末，透露成功取回1600元。

钟雨璇其后在社交平台发文，指「是次任务成功，成功击败卖假波鞋集团，帮朋友拎回被骗金钱。」她表示朋友在Carousell用1600元买波鞋，讵料被人骗财，「货又收唔到，钱又拎唔返，卖家完全唔应机大概一个月，卖家以新帐号诈骗，终于约到卖家交收，成功现场取回＄1600！」她指见到骗徒后立即将他容貌拍下，更令对方立即退回款项，儆恶惩奸。

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