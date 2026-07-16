海关破火炭工厦私烟仓 检逾690万元货拘两内地男

香港海关人员在昨日（7月15日）在沙田火炭一工厦单位，捣破一个怀疑私烟贮存仓库，共检获约154万支怀疑私烟，估计市值约692万元，应课税值约508万元，并拘捕两名内地男子。

海关税收罪案调查科税收调查第一组督察龚卓烽表示，关员昨日下午突击搜查火炭一工厦单位，发现内里存放大量纸皮箱装载的私烟，并拘捕两名分别报称司机及外卖员的内地男子。据悉两男持双程证来港。

利用繁忙工厂区掩饰私烟活动

海关提到，火炭工厂区内日间人流、车流、物流活动频繁，相信有人企图利用繁忙环境作掩饰，将私烟活动混杂于一般货物搬运及商业活动中，并存放于工厦单位，减低被发现机会。

另外海关留意到，涉案私烟非本港常见牌子，怀疑有人计划将该批私烟重新整理包装，再转运至其他烟税较高地区牟取暴利。

两名被捕人已被控一项「处理应课税品条例适用的货品」罪，案件将于明日（7月17日）在沙田裁判法院提堂。海关正追查该批私烟来源及去向，并继续以全方位策略，严厉打击各类私烟活动，包括走私、贮存、分销及贩卖私烟，以保障本港税收。